Рейтинг@Mail.ru
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mus-2013093708.html
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев
Международный уголовный суд себя скомпрометировал, как и многие другие правовые структуры, пал жертвой зависимости от Запада, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:58:00+03:00
2025-04-24T07:58:00+03:00
россия
дмитрий медведев
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357987_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_3587e4a62531a2b2ce6c36943abc10e2.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд себя скомпрометировал, как и многие другие правовые структуры, пал жертвой зависимости от Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ . "На наших глазах произошло стремительное вырождение многих наднациональных правовых структур, которые пали жертвой своей зависимости от воли, финансов и системы ценностей так называемого коллективного Запада. Подобную картину мы, например, наблюдаем с Международным уголовным судом", - говорится в статье. Медведев отметил, что МУС за относительно короткое время прошел путь от мнимой востребованности к "полной бесполезности на грани абсурда, ангажированности и цинизма". "Важно понять, чем обусловлены его нынешние действия, как на них реагировать и что в итоге должно прийти на смену этому международному органу, который так быстро себя скомпрометировал", - считает Медведев.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093273.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357987_0:62:2648:2048_1920x0_80_0_0_be0aa741e909bf2746084b8c25e70c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев

Медведев: Международный уголовный суд пал жертвой зависимости от Запада

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд себя скомпрометировал, как и многие другие правовые структуры, пал жертвой зависимости от Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ .
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев
07:53
"На наших глазах произошло стремительное вырождение многих наднациональных правовых структур, которые пали жертвой своей зависимости от воли, финансов и системы ценностей так называемого коллективного Запада. Подобную картину мы, например, наблюдаем с Международным уголовным судом", - говорится в статье.
Медведев отметил, что МУС за относительно короткое время прошел путь от мнимой востребованности к "полной бесполезности на грани абсурда, ангажированности и цинизма".
"Важно понять, чем обусловлены его нынешние действия, как на них реагировать и что в итоге должно прийти на смену этому международному органу, который так быстро себя скомпрометировал", - считает Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире
07:34
 
РоссияДмитрий МедведевМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала