https://ria.ru/20250424/mus-2013093708.html

МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев

МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025

МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев

Международный уголовный суд себя скомпрометировал, как и многие другие правовые структуры, пал жертвой зависимости от Запада, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:58:00+03:00

2025-04-24T07:58:00+03:00

2025-04-24T07:58:00+03:00

россия

дмитрий медведев

международный уголовный суд

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд себя скомпрометировал, как и многие другие правовые структуры, пал жертвой зависимости от Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ . "На наших глазах произошло стремительное вырождение многих наднациональных правовых структур, которые пали жертвой своей зависимости от воли, финансов и системы ценностей так называемого коллективного Запада. Подобную картину мы, например, наблюдаем с Международным уголовным судом", - говорится в статье. Медведев отметил, что МУС за относительно короткое время прошел путь от мнимой востребованности к "полной бесполезности на грани абсурда, ангажированности и цинизма". "Важно понять, чем обусловлены его нынешние действия, как на них реагировать и что в итоге должно прийти на смену этому международному органу, который так быстро себя скомпрометировал", - считает Медведев.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093273.html

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html

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россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет