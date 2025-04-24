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Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься - РИА Новости, 24.04.2025
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07:44 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html
Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься
Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься
Международный уголовный суд (МУС) должен был принять решение о самороспуске после дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку западные... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:44:00+03:00
2025-04-24T07:44:00+03:00
израиль
россия
биньямин нетаньяху
дмитрий медведев
йоав галант
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен был принять решение о самороспуске после дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку западные страны-участницы Статута проявили к МУС неуважение, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение СПбГУ", Медведев написал, что в западном мире существует жесткая иерархия взаимоотношений, которая со всей очевидностью проявилась в "деле Нетаньяху — Галанта и других". "Европейские страны как участники Статута МУС вначале высказали готовность включиться в преследование израильского руководства, а затем, после жесткой отповеди из Вашингтона, начали поочередно заявлять об "исключительном характере этого дела" и отказе от уголовного преследования израильских должностных лиц. Строго говоря, после этого МУС должен был принять решение о самороспуске, потому что большего неуважения со стороны стран — участниц Статута и представить себе невозможно", - написал Медведев. МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091847.html
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html
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израиль, россия, биньямин нетаньяху, дмитрий медведев, йоав галант, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Медведев, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься

Медведев: МУС должен был принять решение о самороспуске после дела Нетаньяху

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен был принять решение о самороспуске после дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку западные страны-участницы Статута проявили к МУС неуважение, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение СПбГУ", Медведев написал, что в западном мире существует жесткая иерархия взаимоотношений, которая со всей очевидностью проявилась в "деле НетаньяхуГаланта и других".
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"Европейские страны как участники Статута МУС вначале высказали готовность включиться в преследование израильского руководства, а затем, после жесткой отповеди из Вашингтона, начали поочередно заявлять об "исключительном характере этого дела" и отказе от уголовного преследования израильских должностных лиц. Строго говоря, после этого МУС должен был принять решение о самороспуске, потому что большего неуважения со стороны стран — участниц Статута и представить себе невозможно", - написал Медведев.
МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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ИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуДмитрий МедведевЙоав ГалантМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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