https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html

Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься

Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься

Международный уголовный суд (МУС) должен был принять решение о самороспуске после дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку западные... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:44:00+03:00

2025-04-24T07:44:00+03:00

2025-04-24T07:44:00+03:00

израиль

россия

биньямин нетаньяху

дмитрий медведев

йоав галант

международный уголовный суд

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен был принять решение о самороспуске после дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку западные страны-участницы Статута проявили к МУС неуважение, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение СПбГУ", Медведев написал, что в западном мире существует жесткая иерархия взаимоотношений, которая со всей очевидностью проявилась в "деле Нетаньяху — Галанта и других". "Европейские страны как участники Статута МУС вначале высказали готовность включиться в преследование израильского руководства, а затем, после жесткой отповеди из Вашингтона, начали поочередно заявлять об "исключительном характере этого дела" и отказе от уголовного преследования израильских должностных лиц. Строго говоря, после этого МУС должен был принять решение о самороспуске, потому что большего неуважения со стороны стран — участниц Статута и представить себе невозможно", - написал Медведев. МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091847.html

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

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израиль, россия, биньямин нетаньяху, дмитрий медведев, йоав галант, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет