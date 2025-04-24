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Пять машин сгорели на парковке возле жилого дома в Москве
Пять машин сгорели на парковке возле жилого дома в Москве - РИА Новости, 24.04.2025
Пять машин сгорели на парковке возле жилого дома в Москве
Пять автомобилей сгорели, по предварительной информации, на парковке возле жилого дома на юго-западе Москвы, в качестве одной из версий рассматривается поджог,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:10:00+03:00
2025-04-24T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пять автомобилей сгорели, по предварительной информации, на парковке возле жилого дома на юго-западе Москвы, в качестве одной из версий рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, на парковке вблизи жилого дома на улице Гримау сгорели пять машин, три из них полностью", - сказал собеседник агентства. По его словам, приоритетной версией пожара силовики рассматривают поджог. Пострадавших в результате происшествия нет.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Пять машин сгорели на парковке возле жилого дома в Москве
На юго-западе Москвы на парковке возле жилого дома сгорели пять автомобилей