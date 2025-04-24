https://ria.ru/20250424/moskva-2013209016.html
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 24.04.2025
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей для подготовки к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:20:00+03:00
2025-04-24T15:20:00+03:00
2025-04-24T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Красную площадь в Москве закрыли для посетителей для подготовки к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости. Представители органов правопорядка сообщили, что доступ на Красную площадь будет восстановлен в 19:00. Сейчас по периметру установлены ограждения. На самой площади продолжается монтаж зрительских трибун и различных конструкций. На Красной площади и в Александровском саду ранее были начаты работы по установке временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы. Общая вместимость трибун на Красной площади составит 6740 мест. Также проводится оформление ключевых объектов площади. Государственный исторический музей будет украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. Кроме того, в центре фасада ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы. Лобное место и Мавзолей оформят декоративными стенками, посвященными юбилею. -0-
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гум, москва, общество, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ГУМ, Москва, Общество, Парад Победы
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей для подготовки к параду Победы