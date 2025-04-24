https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html

В Оружейной палате откроется выставка в честь 80-летия Победы

В Оружейной палате откроется выставка в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 24.04.2025

В Оружейной палате откроется выставка в честь 80-летия Победы

Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется в пятницу в Оружейной палате в Музеях... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:13:00+03:00

2025-04-24T15:13:00+03:00

2025-04-24T15:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

москва

день победы

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется в пятницу в Оружейной палате в Музеях Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. "Мы открываем очень дорогую нашему сердцу выставку "1941-1945 Москва. Кремль. Спасенные сокровища". Знаменательно, что эту выставку мы открываем в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в год, объявленный президентом Владимиром Путиным, Годом защитника Отечества. Тем самым, мы отдаем дань памяти всем тем, кто защищал и защищает нашу Родину на протяжении всей истории нашей страны как на полях сражения, так и в тылу", - рассказала журналистам директор департамента издательской деятельности и специальных программ Елена Миловзорова. Как отметила Миловзорова, практически все предметы, которые сегодня представлены в Оружейной палате, в годы войны были эвакуированы. "Наш маленький выставочный проект – это часть огромнейшего проекта, часть тех предметов и реликвий, которые представлены в нашем зале. Это яркие свидетели истории", - добавила она. Выставка объединила более 50 предметов, большинство из которых пережили эвакуацию и вернулись в Оружейную палату: например, стеклянная и фарфоровая посуда, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства. Некоторые из экспонатов никогда не демонстрировались ранее. По словам кураторов выставки, необходимость сохранить культурное наследие страны стала очевидна еще в самом начале военных действий. Стены и башни Московского Кремля были замаскированы под жилые здания для защиты от налетов немецкой авиации, купола церквей и соборов на Соборной площади закрашены темной краской. Посетители экспозиции узнают о том, как сотрудникам Оружейной палаты удалось провести эвакуацию экспонатов в кратчайшие сроки, увидят такие экспонаты, как орден Славы, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова и Жукова, орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина" и многие другие. На выставке также покажут агитационные материалы того времени, в том числе работы художников Николая Жукова и Виктора Климашина "Отстоим Москву!" и один из последних плакатов Великой Отечественной войны: "Победоносной Родине - Слава!", созданный Алексеем Кокорекиным. Кроме того, особый раздел экспозиции посвящен ордену "Победа". Важное место на выставке занимают предметы, принадлежавшие директору Оружейной палаты Николаю Захарову, который во время эвакуации смог организовать коллектив и обеспечить выполнение основных задач. "Выставка небольшая, но программа к ней достаточно обширная. У нас будут проходить и лекции, и экскурсии. Мы выпустили издание в специальном виде газеты, где очень ярко и красочно описана жизнь Московского Кремля в годы войны. Праздничный концерт "Победный май" пройдет 19 мая в Оружейной палате", - отметила Миловзорова. Выставка будет доступна для посетителей с 25 апреля по 27 августа.

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html

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владимир путин, москва, день победы