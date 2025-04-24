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Число компаний и ИП в области креативных индустрий в Москве выросло на 12% - РИА Новости, 24.04.2025
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Твой бизнес
 
11:42 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/moskva-2013145513.html
Число компаний и ИП в области креативных индустрий в Москве выросло на 12%
Число компаний и ИП в области креативных индустрий в Москве выросло на 12% - РИА Новости, 24.04.2025
Число компаний и ИП в области креативных индустрий в Москве выросло на 12%
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий в Москве увеличилось на 12% за четыре года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:42:00+03:00
2025-04-24T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий в Москве увеличилось на 12% за четыре года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "В Москве за четыре года число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий увеличилось на 12% - до 113 тысяч. Продукция творческого бизнеса столицы привлекает аудиторию по всей России и за рубежом", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что развитию этого сектора способствует комплексная поддержка со стороны города - от строительства современной инфраструктуры до запуска акселераторов и профессиональных конкурсов. Отдельное внимание Москва уделяет продвижению продуктов творческого бизнеса за рубежом. Продолжая работу в этом направлении, в 2025-м город организует участие столичных компаний в зарубежных выставках, в том числе в Белоруссии, Индонезии и Египте. "Только в 2024 году в столице появилось больше 7 тысяч новых креативных предприятий. Самые популярные направления - информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, россия, наталья сергунина
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Москва, Россия, Наталья Сергунина
Число компаний и ИП в области креативных индустрий в Москве выросло на 12%

Количество юрлиц и ИП в сфере креативных индустрий в Москве увеличилось на 12%

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРабота швейной фабрики
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа швейной фабрики
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий в Москве увеличилось на 12% за четыре года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
Москве за четыре года число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий увеличилось на 12% - до 113 тысяч. Продукция творческого бизнеса столицы привлекает аудиторию по всей России и за рубежом", - рассказали в пресс-службе.
Кемерово - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Там отметили, что развитию этого сектора способствует комплексная поддержка со стороны города - от строительства современной инфраструктуры до запуска акселераторов и профессиональных конкурсов. Отдельное внимание Москва уделяет продвижению продуктов творческого бизнеса за рубежом. Продолжая работу в этом направлении, в 2025-м город организует участие столичных компаний в зарубежных выставках, в том числе в Белоруссии, Индонезии и Египте.
"Только в 2024 году в столице появилось больше 7 тысяч новых креативных предприятий. Самые популярные направления - информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
 
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