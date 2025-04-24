https://ria.ru/20250424/moskva-2013081867.html

В Москве установили место, где в 1941 году сбили первый немецкий самолет

В Москве установили место, где в 1941 году сбили первый немецкий самолет - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве установили место, где в 1941 году сбили первый немецкий самолет

Самый первый немецкий самолет, летевший бомбить Москву в июле 1941 года, был сбит над территорией современного столичного района Ясенево - благодаря... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:22:00+03:00

2025-04-24T04:22:00+03:00

2025-04-24T04:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самый первый немецкий самолет, летевший бомбить Москву в июле 1941 года, был сбит над территорией современного столичного района Ясенево - благодаря исследовательской работе местных школьников по сохранению исторической памяти удалось точно определить место расположения зенитной батареи, поразившей бомбардировщик. Об этом рассказал РИА Новости руководитель проекта, методист московской школы №1694 имени П.М. Фитина Владимир Пилипчук. Двадцать второго июля 1941 года, спустя ровно месяц после начала Великой Отечественной войны, Москва подверглась первому налету немецкой авиации. Его успешно отразил 329-й зенитный артиллерийский полк (329 ЗАП). "Поначалу мы в школе №1694 ставили целью победить в школьной олимпиаде "Мой героический район". Мы с ребятами начали заниматься историей военного Ясенева с истории захоронения сапера Черных Дмитрия Яковлевича около Храма Казанской иконы Божией матери в Узком - единственного воинского захоронения времен Великой Отечественной войны в районе. Тогда благодаря помощи центрального архива министерства обороны были найдены обстоятельства гибели командира 1-й роты 693 особого саперного батальона и выяснены причины захоронения именно в этом месте", - сказал Пилипчук. "Но затем мы с ребятами обратили внимание на то, что лучшей, самой результативной батареей в 329-м зенитном полку была 1-я батарея 1-го дивизиона. Именно она сбила самый первый немецкий самолет, летевший бомбить Москву. Батарея располагалась ближе к селу Ясенево, и мы этим заинтересовались", - добавил он. По словам Пилипчука, было использовано все, что можно было добыть из открытых источников. "И то, что сделали наши ребята, стало импульсом для дальнейшей работы. Было решено попробовать добыть неизвестную информацию в центральном архиве министерства обороны. Это нам удалось сделать", - сказал он. Как отметил Пилипчук, в хранящемся в архиве описании истории 329-го зенитного артполка было написано, как его бойцы помогли отстоять Москву 22 июля 1941-го: "Особенно отличилась 1-я батарея, сбившая своим огнем самолет, и в частности командир отделения Лещинский, номера ПУАЗО (прибор управления зенитным огнем – ред.) Хрычиков и Володин". В числе отличившихся были также дальномерщик Рудь, трубочные Дубровский и Артемьев, а старший лейтенант Лозицкий "мастерски руководил батареей". "Умело работал в эту ночь заряжающий 1-й батареи Яков Шутов. "Самолет сбили! Нашими выстрелами! Горит самолет!" - кричит разведчик Валентин Лубочнев. Около 200 раз выстрелила в ту ночь пушка Шутова... Лучший заряжающий 1-й батареи ефрейтор Шутов за отличную работу и проявленное мужество награжден именными часами командующим Московским корпусным районом", - ", - отмечалось в описании истории полка. Немецкий самолет, сбитый над Ясенево, упал в районе Бутово. Удалось точно определить место, где располагалась 1-я батарея. "Ее местоположение на территории современного муниципального округа Ясенево было определено с помощью Схемы боевого порядка 329 ЗАП, выполненной на весьма точной топографической карте. Схема боевого порядка сопоставлялась с топографическими картами 1923 и 1968 годов выпуска и современной картой района Ясенево. В результате мы можем утверждать, что точное место расположения 1-й батареи 329-го зенитного артиллерийского полка находилось на вершине подковообразного холма, на котором построено Ясенево, и вокруг которого сейчас проходит Литовский бульвар", - сказал Пилипчук. На месте расположения батареи сейчас находится дом по адресу Литовский бульвар, 13/12. "Результаты поисков стали основой цикла уроков краеведения для учеников 7-11 классов в преддверии 80-й годовщины нашей Великой Победы", - отметил Пилипчук. Школа №1694 носит имя Павла Михайловича Фитина, легендарного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны, и расположена недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

https://ria.ru/20250423/fsb-2013040569.html

https://ria.ru/20250422/moskva-2012826604.html

https://ria.ru/20250421/pobeda-2012526422.html

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ясенево, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне