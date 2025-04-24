https://ria.ru/20250424/moshenniki-2013089654.html

Украинские сайты публикуют вакансии для телефонных мошенников

Украинские сайты публикуют вакансии для телефонных мошенников - РИА Новости, 24.04.2025

Украинские сайты публикуют вакансии для телефонных мошенников

Украинские платформы по поиску работы размещают вакансии для телефонных мошенников, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:51:00+03:00

2025-04-24T06:51:00+03:00

2025-04-24T06:51:00+03:00

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технологии

украина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские платформы по поиску работы размещают вакансии для телефонных мошенников, выяснило РИА Новости. Корреспондент РИА Новости выяснил, что на украинских сайтах по поиску вакансий размещают предложения о работе в колл-центре. Однако условия и требования для телефонных мошенников отличаются от параметров в обычном объявлении. Например, обязательным требованием является хорошее знание русского языка. Соискателям предстоит лишь совершать звонки "по клиентской базе" с "заранее заготовленным текстом". Опыт не обязателен, но важно "желание зарабатывать". В среднем в месяц предлагают доход от 1 тысячи долларов и "проценты". Также могут предложить бесплатное проживание. Представитель подпольного движения Stop Grave сообщили РИА Новости, что подобные фирмы организованно работают на Украине, для них используется название "офис". "Если чаты предлагают работу, то многие работодатели пишут сразу: не офис и не поджоги", - сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости выяснило, что сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах. Источник агентства в силовых структурах считает, что эти сим-карты используются в мошеннических схемах.

https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996113205.html

https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

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общество, технологии, украина