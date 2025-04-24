Молодежь блока "Победа" вышла на одиночные пикеты по всей Молдавии
Молодежь блока "Победа" вышла на пикеты против действий властей Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в разных районах республики одиночные пикеты против действий властей, сообщили в пресс-службе молодежной организации.
"Сегодня мы выходим на одиночные пикеты по всей Молдове: от Бельц, Дондюшан и Ниспорен до Кишинева, Хынчешт и Каушан. В каждом районе — молодежь, которой небезразлично будущее страны. Мы стоим молча, потому что каждый честный молдаванин и так знает - страна идет ко дну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации "Победа молодых".
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Отмечается, что пикеты проводились против страха, против репрессий и безнаказанности действующей власти. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) называет это "реформами". Мы называем это страхом. Их страхом. Страхом потерять власть. Поэтому они душат СМИ, прессуют активистов, пугают людей и карают несогласных", - подчеркивается в сообщении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.