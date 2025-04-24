https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013294424.html

Молодежь блока "Победа" вышла на одиночные пикеты по всей Молдавии

Молодежь блока "Победа" вышла на одиночные пикеты по всей Молдавии - РИА Новости, 24.04.2025

Молодежь блока "Победа" вышла на одиночные пикеты по всей Молдавии

Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в разных районах республики одиночные пикеты против действий властей, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:54:00+03:00

2025-04-24T22:54:00+03:00

2025-04-24T22:54:00+03:00

в мире

молдавия

блок "победа"

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в разных районах республики одиночные пикеты против действий властей, сообщили в пресс-службе молодежной организации. "Сегодня мы выходим на одиночные пикеты по всей Молдове: от Бельц, Дондюшан и Ниспорен до Кишинева, Хынчешт и Каушан. В каждом районе — молодежь, которой небезразлично будущее страны. Мы стоим молча, потому что каждый честный молдаванин и так знает - страна идет ко дну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации "Победа молодых". Отмечается, что пикеты проводились против страха, против репрессий и безнаказанности действующей власти. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) называет это "реформами". Мы называем это страхом. Их страхом. Страхом потерять власть. Поэтому они душат СМИ, прессуют активистов, пугают людей и карают несогласных", - подчеркивается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011779368.html

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в мире, молдавия, блок "победа" , евгения гуцул