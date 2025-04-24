https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 24.04.2025
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
Молдавские власти, запретив отмечать День Победы на главной площади Кишинева, не предложили альтернативных маршрутов для проведения шествия "Бессмертного... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:33:00+03:00
2025-04-24T18:33:00+03:00
2025-04-24T20:21:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Молдавские власти, запретив отмечать День Победы на главной площади Кишинева, не предложили альтернативных маршрутов для проведения шествия "Бессмертного полка", заявил лидер координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "Позиция власти <...> остается жесткой <...>. Для празднования Дня Победы на площади места нет. Как и для граждан, которые собираются отмечать 80-ю годовщину Дня Победы. Сегодняшнее заседание в мэрии закончилось ничем. Представители правительства не желают рассматривать никаких компромиссов, чтобы разделить площадь на квадраты и предоставить всем равные возможности", — сказал он, добавив, что руководство страны не предложило каких-либо альтернативных вариантов и взяло паузу в рассмотрении этого вопроса. Петрович также напомнил, что историческое название главной площади Кишинева — площадь Победы, в течение 59 лет там проводили все мероприятия, связанные с этим праздником."В прошлом году власти удалось продавить идеи и выбросить с площади людей, отмечавших там День Победы. В этом году они решили повторить "успех", поставив всех перед фактом, что для нас <...> места на центральной площади страны не будет", — подчеркнул активист.По его словам, это несправедливо и неправильно по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и всем тем, кто помнит и знает, какой ценой была завоевана Победа 9 мая 1945 года. На минувшей неделе Петрович заявил, что координационный комитет "Победа" проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк". Он отметил, что акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако власти Кишинева решили, что на главной площади столицы страны будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них — запрет на использование георгиевской ленты и решение об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.За последние несколько лет в республике не раз пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных этой дате.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013234958.html
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Майя Санду, Кишинев, Германия
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
Петрович: Кишинев не предложил альтернативных маршрутов для "Бессмертного полка"
КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Молдавские власти, запретив отмечать День Победы на главной площади Кишинева, не предложили альтернативных маршрутов для проведения шествия "Бессмертного полка", заявил лидер координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Позиция власти <...> остается жесткой <...>. Для празднования Дня Победы на площади места нет. Как и для граждан, которые собираются отмечать 80-ю годовщину Дня Победы. Сегодняшнее заседание в мэрии закончилось ничем. Представители правительства не желают рассматривать никаких компромиссов, чтобы разделить площадь на квадраты и предоставить всем равные возможности", — сказал он, добавив, что руководство страны не предложило каких-либо альтернативных вариантов и взяло паузу в рассмотрении этого вопроса.
Петрович также напомнил, что историческое название главной площади Кишинева
— площадь Победы, в течение 59 лет там проводили все мероприятия, связанные с этим праздником.
"В прошлом году власти удалось продавить идеи и выбросить с площади людей, отмечавших там День Победы. В этом году они решили повторить "успех", поставив всех перед фактом, что для нас <...> места на центральной площади страны не будет", — подчеркнул активист.
По его словам, это несправедливо и неправильно по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и всем тем, кто помнит и знает, какой ценой была завоевана Победа 9 мая 1945 года.
На минувшей неделе Петрович заявил, что координационный комитет "Победа" проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк". Он отметил, что акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако власти Кишинева решили, что на главной площади столицы страны будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду
, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них — запрет на использование георгиевской ленты
и решение об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
За последние несколько лет в республике не раз пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных этой дате.