https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"

Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 24.04.2025

Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"

Молдавские власти, запретив отмечать День Победы на главной площади Кишинева, не предложили альтернативных маршрутов для проведения шествия "Бессмертного... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:33:00+03:00

2025-04-24T18:33:00+03:00

2025-04-24T20:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

майя санду

кишинев

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874360316_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_1597c0ca0b54da376d543b49ebb530f1.jpg

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Молдавские власти, запретив отмечать День Победы на главной площади Кишинева, не предложили альтернативных маршрутов для проведения шествия "Бессмертного полка", заявил лидер координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "Позиция власти <...> остается жесткой <...>. Для празднования Дня Победы на площади места нет. Как и для граждан, которые собираются отмечать 80-ю годовщину Дня Победы. Сегодняшнее заседание в мэрии закончилось ничем. Представители правительства не желают рассматривать никаких компромиссов, чтобы разделить площадь на квадраты и предоставить всем равные возможности", — сказал он, добавив, что руководство страны не предложило каких-либо альтернативных вариантов и взяло паузу в рассмотрении этого вопроса. Петрович также напомнил, что историческое название главной площади Кишинева — площадь Победы, в течение 59 лет там проводили все мероприятия, связанные с этим праздником."В прошлом году власти удалось продавить идеи и выбросить с площади людей, отмечавших там День Победы. В этом году они решили повторить "успех", поставив всех перед фактом, что для нас <...> места на центральной площади страны не будет", — подчеркнул активист.По его словам, это несправедливо и неправильно по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и всем тем, кто помнит и знает, какой ценой была завоевана Победа 9 мая 1945 года. На минувшей неделе Петрович заявил, что координационный комитет "Победа" проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк". Он отметил, что акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако власти Кишинева решили, что на главной площади столицы страны будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них — запрет на использование георгиевской ленты и решение об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.За последние несколько лет в республике не раз пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных этой дате.

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013234958.html

https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html

молдавия

кишинев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, кишинев, германия