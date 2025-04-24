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МИД высказался о высылке молдавского агента из России - РИА Новости, 24.04.2025
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13:04 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013169894.html
МИД высказался о высылке молдавского агента из России
МИД высказался о высылке молдавского агента из России - РИА Новости, 24.04.2025
МИД высказался о высылке молдавского агента из России
Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:04:00+03:00
2025-04-24T13:04:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
майя санду
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. "Это ещё одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России... враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране. Формы дипломатического реагирования на подобные вещи, одной из которых является вызов посла, определяются с учётом всех обстоятельств дела. Не всегда мы об этом информируем. Если появится информация, которой мы можем поделиться, мы обязательно это сделаем", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250423/rusnak-2012891387.html
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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Майя Санду, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД высказался о высылке молдавского агента из России

Захарова назвала сообщения о молдавском агенте проявлением враждебности Кишинева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.
"Это ещё одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России... враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране. Формы дипломатического реагирования на подобные вещи, одной из которых является вызов посла, определяются с учётом всех обстоятельств дела. Не всегда мы об этом информируем. Если появится информация, которой мы можем поделиться, мы обязательно это сделаем", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 09:59
 
РоссияМолдавияКишиневМария ЗахароваМайя СандуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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