https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013169894.html

МИД высказался о высылке молдавского агента из России

МИД высказался о высылке молдавского агента из России - РИА Новости, 24.04.2025

МИД высказался о высылке молдавского агента из России

Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

мария захарова

майя санду

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. "Это ещё одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России... враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране. Формы дипломатического реагирования на подобные вещи, одной из которых является вызов посла, определяются с учётом всех обстоятельств дела. Не всегда мы об этом информируем. Если появится информация, которой мы можем поделиться, мы обязательно это сделаем", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250423/rusnak-2012891387.html

россия

молдавия

кишинев

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)