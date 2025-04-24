https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013168411.html

Архиепископ Маркелл рассказал о штрафах священников в Молдавии

Архиепископ Маркелл рассказал о штрафах священников в Молдавии - РИА Новости, 24.04.2025

Архиепископ Маркелл рассказал о штрафах священников в Молдавии

Власти Молдавии используют полицию, чтобы штрафовать православных священников по надуманным обвинениям, связанным с избирательным законодательством, после их... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:59:00+03:00

2025-04-24T12:59:00+03:00

2025-04-24T12:59:00+03:00

молдавия

евгения гуцул

московский комсомолец

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Власти Молдавии используют полицию, чтобы штрафовать православных священников по надуманным обвинениям, связанным с избирательным законодательством, после их паломничества по святым местам в России, сообщил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. "Власть, в лице полиции, начала активно посещать священников и составляет протоколы, штрафуя их на 25 000 – 37 500 леев (1500 - 2200 долларов - ред.) за якобы какую-то дестабилизацию и покупку голосов на прошедших выборах", - заявил архиепископ Маркелл в эфире местного телеканала TVC 21. Он считает, что первопричина может скрываться в паломничестве священников в Москву. Архиепископ заявил, что благословил своих священников совершать паломничество в разных странах, но молдавским "властям не понравилось паломничество в Россию". "Если бы не было паломничества в Россию, власти бы все равно нашли предлог, чтобы на нас открыть гонения", - добавил владыка Маркелл. Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013144641.html

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html

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молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии