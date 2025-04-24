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Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом - РИА Новости, 24.04.2025
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Религия
 
11:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013148605.html
Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом
Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом - РИА Новости, 24.04.2025
Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом
Бессарабская митрополия в Молдавии является политическим проектом, который спонсируют власти Румынии, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:54:00+03:00
2025-04-24T11:54:00+03:00
религия
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
румыния
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бессарабская митрополия в Молдавии является политическим проектом, который спонсируют власти Румынии, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. "Православная церковь Румынии входит в состав государства, является ветвью правительства, получает зарплату. Бессарабская митрополия - это политическое, рукотворное творение. Это не церковь", - заявил Маркелл в эфире телеканала TVC 21. Он отметил, что Бессарабская митрополия регулярно выступает с призывами к молдавским приходам вступать в ее ряды. "Патриархия Бухареста молчит о том расколе, который происходит у нас в Молдавии. А если их вынуждают на какие-то декларации, то они заключаются буквально в двух-трех предложениях, не более. То есть они и не осуждают, и не одобряют Бессарабскую митрополию", - пояснил архиепископ. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html
https://ria.ru/20250420/moldavija-2012342134.html
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молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, румыния
Религия, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Румыния
Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом

Архиепископ Маркелл обвинил Румынию в спонсировании Бессарабской митрополии

© Фото : Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бессарабская митрополия в Молдавии является политическим проектом, который спонсируют власти Румынии, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ
10:20
"Православная церковь Румынии входит в состав государства, является ветвью правительства, получает зарплату. Бессарабская митрополия - это политическое, рукотворное творение. Это не церковь", - заявил Маркелл в эфире телеканала TVC 21.
Он отметил, что Бессарабская митрополия регулярно выступает с призывами к молдавским приходам вступать в ее ряды.
"Патриархия Бухареста молчит о том расколе, который происходит у нас в Молдавии. А если их вынуждают на какие-то декларации, то они заключаются буквально в двух-трех предложениях, не более. То есть они и не осуждают, и не одобряют Бессарабскую митрополию", - пояснил архиепископ.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Архиепископ Маркелл призвал православных Молдавии придерживаться канонической церкви - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Владыка Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы
20 апреля, 04:04
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Архиепископ Маркелл обвинил Кишинев в желании унизить православную церковь
11:39
 
РелигияМолдавияЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииРумыния
 
 
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