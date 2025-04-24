https://ria.ru/20250424/moldavija-2013234958.html

Власти Молдавии вытирают ноги об исторические события, заявил политик

Власти Молдавии вытирают ноги об исторические события, заявил политик - РИА Новости, 24.04.2025

Власти Молдавии вытирают ноги об исторические события, заявил политик

Власти Молдавии вытирают ноги о священные исторические события, отказываясь предоставить главную площадь страны для празднования Дня Победы, заявил лидер... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:29:00+03:00

2025-04-24T16:29:00+03:00

2025-04-24T16:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

майя санду

евгения гуцул

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Власти Молдавии вытирают ноги о священные исторические события, отказываясь предоставить главную площадь страны для празднования Дня Победы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. "То, что происходит, в очередной раз доказывает, что власти в Кишиневе вытирают ноги о священные исторические события для Молдавии и для всего мира! Я считаю, что мы должны найти компромисс с силовыми структурами, со службой Госохраны, с представителем правительства для того, чтобы те, кто отмечает 9 мая День Победы, имели равные права с теми, кто в этот же день отмечает другой праздник", - заявил Лунгу журналистам. Для этого, политик предложил поменять время проведения мероприятий, чтобы было удобно всем. Лунгу подчеркнул, что вся оппозиция должна отставить свои личные партийные интересы и "бороться за правду и справедливость". За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250423/pobeda-2012918566.html

https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html

https://ria.ru/20250423/kishinev-2012940384.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, 80-летие победы в великой отечественной войне