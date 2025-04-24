https://ria.ru/20250424/moldavija-2013144641.html
Архиепископ Маркелл обвинил Кишинев в желании унизить православную церковь
Архиепископ Маркелл обвинил Кишинев в желании унизить православную церковь - РИА Новости, 24.04.2025
Архиепископ Маркелл обвинил Кишинев в желании унизить православную церковь
Власти Молдавии подвергают гонениям православную церковь, хотят ее унизить и уничтожить, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:39:00+03:00
2025-04-24T11:39:00+03:00
2025-04-24T11:39:00+03:00
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
кишинев
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Власти Молдавии подвергают гонениям православную церковь, хотят ее унизить и уничтожить, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. "Начались гонения и массовое притеснение Святой Церкви и священников!.. Наша церковь всегда была рядом с народом! А эти временщики, которые сегодня управляют Молдовой, хотят унизить и уничтожить! Я взываю к вам! Встаньте на защиту веры", - заявил Маркелл в эфире телеканала TVC 21. По его словам, верующие должны встать на защиту церкви и использовать для этого все законные методы. "Первое орудие для борьбы – это молитва! И не слушайте тех, кто за ночь могут выродить что-то наподобие Бессарабской митрополии, Киевской митрополии", - добавил архиепископ. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html
https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html
https://ria.ru/20250420/moldavija-2012342134.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, кишинев
Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Кишинев
Архиепископ Маркелл обвинил Кишинев в желании унизить православную церковь
Архиепископ Маркелл: Кишинев хочет унизить и уничтожить православную церковь
КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Власти Молдавии подвергают гонениям православную церковь, хотят ее унизить и уничтожить, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
"Начались гонения и массовое притеснение Святой Церкви и священников!.. Наша церковь всегда была рядом с народом! А эти временщики, которые сегодня управляют Молдовой, хотят унизить и уничтожить! Я взываю к вам! Встаньте на защиту веры", - заявил Маркелл в эфире телеканала TVC 21.
По его словам, верующие должны встать на защиту церкви и использовать для этого все законные методы.
"Первое орудие для борьбы – это молитва! И не слушайте тех, кто за ночь могут выродить что-то наподобие Бессарабской митрополии, Киевской митрополии", - добавил архиепископ.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.