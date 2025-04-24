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"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ - РИА Новости, 24.04.2025
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Религия
 
10:20 24.04.2025 (обновлено: 11:58 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html
"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ
"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ - РИА Новости, 24.04.2025
"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в эфире телеканала TVC 21 назвал "духовной глупостью" призывы к Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ, которой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:20:00+03:00
2025-04-24T11:58:00+03:00
религия
молдавия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
задержание архиепископа маркелла в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916068637_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_aae4d37a41a2fb93867bf8416d92e55f.jpg
КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в эфире телеканала TVC 21 назвал "духовной глупостью" призывы к Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ, которой она неотъемлемая часть. "Мы с вами подвизаемся в той же церкви, что и сонм русских святых. Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — cвятой Русской православной церкви. Когда нам предлагают "оторваться от Москвы", это все равно что отвернуться от молитв святых. Это духовная глупость. Без преувеличения", – сказал архиепископ. Он особо подчеркнул, что с 1812 года Православная церковь Молдавии органично вписывается в духовную структуру Русской православной церкви. "Православная церковь Молдавии является самоуправляемой на основании Томоса от 5 октября 1992 года. Мы автономная церковь, прошу не путать с автокефальной. У нас есть свое управление, и возглавляет нас митрополит Владимир", — уточнил владыка Маркелл. Архиепископ подчеркнул, что власти Молдавии подвергают православную церковь гонениям, хотят ее унизить и уничтожить. Он призвал верующих встать на защиту церкви, используя для этого все законные методы.Молдавские власти постоянно ужесточают репрессивные меры против любого инакомыслия. Давление идет и на молдавскую церковь. Так, перед Пасхой владыке Маркеллу дважды не позволили вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Это вызвало возмущение представителей православной церкви, которые расценили действия властей как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. Репрессиям подвергаются и политические оппоненты нынешней власти — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, побывавших в России, против некоторых оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Кишинев также пытается запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события, в Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие.
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012247635.html
https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html
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молдавия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), задержание архиепископа маркелла в молдавии
Религия, Молдавия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ

Архиепископ Маркелл назвал призывы Молдавии отойти от РПЦ духовной глупостью

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в эфире телеканала TVC 21 назвал "духовной глупостью" призывы к Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ, которой она неотъемлемая часть.
"Мы с вами подвизаемся в той же церкви, что и сонм русских святых. Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — cвятой Русской православной церкви. Когда нам предлагают "оторваться от Москвы", это все равно что отвернуться от молитв святых. Это духовная глупость. Без преувеличения", – сказал архиепископ.
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18 апреля, 09:42
Он особо подчеркнул, что с 1812 года Православная церковь Молдавии органично вписывается в духовную структуру Русской православной церкви.
"Православная церковь Молдавии является самоуправляемой на основании Томоса от 5 октября 1992 года. Мы автономная церковь, прошу не путать с автокефальной. У нас есть свое управление, и возглавляет нас митрополит Владимир", — уточнил владыка Маркелл.
Архиепископ подчеркнул, что власти Молдавии подвергают православную церковь гонениям, хотят ее унизить и уничтожить. Он призвал верующих встать на защиту церкви, используя для этого все законные методы.
Молдавские власти постоянно ужесточают репрессивные меры против любого инакомыслия. Давление идет и на молдавскую церковь. Так, перед Пасхой владыке Маркеллу дважды не позволили вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Это вызвало возмущение представителей православной церкви, которые расценили действия властей как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
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Репрессиям подвергаются и политические оппоненты нынешней власти — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, побывавших в России, против некоторых оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Кишинев также пытается запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события, в Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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18 апреля, 13:50
 
РелигияМолдавияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
 
 
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