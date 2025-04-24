https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html

"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ

"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ - РИА Новости, 24.04.2025

"Глупость". Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в эфире телеканала TVC 21 назвал "духовной глупостью" призывы к Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ, которой... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:20:00+03:00

2025-04-24T10:20:00+03:00

2025-04-24T11:58:00+03:00

религия

молдавия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

задержание архиепископа маркелла в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916068637_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_aae4d37a41a2fb93867bf8416d92e55f.jpg

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в эфире телеканала TVC 21 назвал "духовной глупостью" призывы к Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ, которой она неотъемлемая часть. "Мы с вами подвизаемся в той же церкви, что и сонм русских святых. Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — cвятой Русской православной церкви. Когда нам предлагают "оторваться от Москвы", это все равно что отвернуться от молитв святых. Это духовная глупость. Без преувеличения", – сказал архиепископ. Он особо подчеркнул, что с 1812 года Православная церковь Молдавии органично вписывается в духовную структуру Русской православной церкви. "Православная церковь Молдавии является самоуправляемой на основании Томоса от 5 октября 1992 года. Мы автономная церковь, прошу не путать с автокефальной. У нас есть свое управление, и возглавляет нас митрополит Владимир", — уточнил владыка Маркелл. Архиепископ подчеркнул, что власти Молдавии подвергают православную церковь гонениям, хотят ее унизить и уничтожить. Он призвал верующих встать на защиту церкви, используя для этого все законные методы.Молдавские власти постоянно ужесточают репрессивные меры против любого инакомыслия. Давление идет и на молдавскую церковь. Так, перед Пасхой владыке Маркеллу дважды не позволили вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Это вызвало возмущение представителей православной церкви, которые расценили действия властей как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. Репрессиям подвергаются и политические оппоненты нынешней власти — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, побывавших в России, против некоторых оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Кишинев также пытается запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события, в Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие.

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012247635.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), задержание архиепископа маркелла в молдавии