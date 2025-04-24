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Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.04.2025
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12:11 24.04.2025 (обновлено: 12:28 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mo-2013152367.html
Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.04.2025
Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю
Российская "Южная" группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 405 военнослужащих, уничтожены три склада... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:11:00+03:00
2025-04-24T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краматорск
славянск
часов яр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 405 военнослужащих, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/bolshinstvo-2013113741.html
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россия, краматорск, славянск, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, Славянск, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю

МО: подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 405 военнослужащих, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскСлавянскЧасов ЯрМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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