https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html

ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили три пункта размещения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:30:00+03:00

2025-04-24T08:30:00+03:00

2025-04-24T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта размещения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделения теробороны ВСУ в населенном пункте Новодмитровка Сумской области. В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА "Форпост" три пункта размещения личного состава ВСУ были полностью уничтожены", — говорится в релизе.По данным ведомства от среды, бойцы группировки "Север" нанесли удары по противнику в районе 17 населенных пунктов в Сумской области.Противник потерял за сутки боев в курском приграничье более 170 военных, свыше десяти единиц техники, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Всего за время боевых действий на этом участке потери ВСУ составили не менее 75 тысяч человек и более 400 танков.

https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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