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ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2025
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08:30 24.04.2025 (обновлено: 13:08 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили три пункта размещения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:30:00+03:00
2025-04-24T13:08:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта размещения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделения теробороны ВСУ в населенном пункте Новодмитровка Сумской области. В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА "Форпост" три пункта размещения личного состава ВСУ были полностью уничтожены", — говорится в релизе.По данным ведомства от среды, бойцы группировки "Север" нанесли удары по противнику в районе 17 населенных пунктов в Сумской области.Противник потерял за сутки боев в курском приграничье более 170 военных, свыше десяти единиц техники, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Всего за время боевых действий на этом участке потери ВСУ составили не менее 75 тысяч человек и более 400 танков.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, в мире, россия, воздушно-космические силы россии
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Воздушно-космические силы России
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ уничтожили три пункта размещения военных ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта размещения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделения теробороны ВСУ в населенном пункте Новодмитровка Сумской области. В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА "Форпост" три пункта размещения личного состава ВСУ были полностью уничтожены", — говорится в релизе.
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По данным ведомства от среды, бойцы группировки "Север" нанесли удары по противнику в районе 17 населенных пунктов в Сумской области.
Противник потерял за сутки боев в курском приграничье более 170 военных, свыше десяти единиц техники, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на этом участке потери ВСУ составили не менее 75 тысяч человек и более 400 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская областьВ миреРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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