https://ria.ru/20250424/mmkf-2013287328.html

Лучшим короткометражным фильмом ММКФ стал "Танец пчелы"

Лучшим короткометражным фильмом ММКФ стал "Танец пчелы" - РИА Новости, 24.04.2025

Лучшим короткометражным фильмом ММКФ стал "Танец пчелы"

Лучшим короткометражным фильмом 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина "Танец пчелы" испанского режиссера Фона Кортисо, передает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:06:00+03:00

2025-04-24T21:06:00+03:00

2025-04-24T21:06:00+03:00

культура

россия

испания

аргентина

николай алексеев

сергей эйзенштейн

ричард гир

московский международный кинофестиваль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011917912_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c43dd2cb6e13bb2660340716b7645709.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лучшим короткометражным фильмом 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина "Танец пчелы" испанского режиссера Фона Кортисо, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходила в четверг в столичном театре "Россия". "Эту работу, которую я сейчас назову, мы выбрали единогласно и молниеносно. Приз за лучший фильм конкурса короткометражного кино - "Танец пчелы". Режиссер Фон Картисо из Испании", - объявила член жюри конкурса, актриса Юлия Хлынина. Председателем конкурса короткометражного кино стал турецкий актер и режиссер Эркан Колчак Кёстендиль, компанию в жюри ему составили Юлия Хлынина и итальянский режиссер Фабио Масса. Фильм "Танго" Федора Малышева также был удостоен специального диплома. В конкурсной программе было заявлено 13 проектов: кроме уже перечисленных были представлены такие картины как "Дяденька" Ивана Ветошкина (Россия), "Известность" Сантьяго Пульсе (Аргентина), "Кто пустил дикого осла на свободу?" Никиты Лохматова (Россия), "После отца" Нушин Мираджи (Иран), "Про корову" Антона Симухина и Николая Алексеева (Россия), "Рожденный летать" Ли Бёдон (Республика Корея), "Незначительная хроника" Франсиско Усиэля (Мексика), "Новый адрес" Шамсуддина Ахмед Шиблу (Бангладеш), "Несовместимые" Джудит Виларраса (Испания), "Танго" Федора Малышева (Россия), "Танец пчелы" Фона Кортисо (Испания), "Уже не ребенок" Шида Ли (Китай) и "Посвящение" Кэй Миядзи (Япония). ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20250423/keosajan-2013060383.html

https://ria.ru/20250424/akter-2013279963.html

россия

испания

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, испания, аргентина, николай алексеев, сергей эйзенштейн, ричард гир, московский международный кинофестиваль