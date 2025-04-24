https://ria.ru/20250424/mladenets-2013205440.html

В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу

В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу - РИА Новости, 24.04.2025

В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу

Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:03:00+03:00

2025-04-24T15:03:00+03:00

2025-04-24T15:03:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 году, поступок они объяснили тяжелым финансовым положением, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю и региональном главке МВД. В минувшую пятницу к следователям обратился дедушка, сообщив о пропаже внука. По словам мужчины, он видел его последний раз в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всячески избегала общения родственников с мальчиком. На допросе фигуранты сознались, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу Крымска убили ребенка, оставив там его тело. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика. По данным полиции, мужчина вывез годовалого ребенка в лес и задушил с согласия матери. "Установлена причастность 27-летней матери ребенка и ее 33-летнего сожителя к убийству малолетнего, которые за несколько дней до обращения дедушки в следственные органы покинули территорию Краснодарского края, их местонахождение было установлено в Московской области… Следователем СК задержанным предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. "в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пара уже заключена под стражу.

https://ria.ru/20250305/mladenets-2003153519.html

https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)