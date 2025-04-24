В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу
В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу на Кубани в 2020 году
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 году, поступок они объяснили тяжелым финансовым положением, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю и региональном главке МВД.
В минувшую пятницу к следователям обратился дедушка, сообщив о пропаже внука. По словам мужчины, он видел его последний раз в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всячески избегала общения родственников с мальчиком.
На допросе фигуранты сознались, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу Крымска убили ребенка, оставив там его тело. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика. По данным полиции, мужчина вывез годовалого ребенка в лес и задушил с согласия матери.
"Установлена причастность 27-летней матери ребенка и ее 33-летнего сожителя к убийству малолетнего, которые за несколько дней до обращения дедушки в следственные органы покинули территорию Краснодарского края, их местонахождение было установлено в Московской области… Следователем СК задержанным предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. "в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пара уже заключена под стражу.
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