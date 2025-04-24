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В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу - РИА Новости, 24.04.2025
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15:03 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mladenets-2013205440.html
В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу
В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу - РИА Новости, 24.04.2025
В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу
Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:03:00+03:00
2025-04-24T15:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 году, поступок они объяснили тяжелым финансовым положением, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю и региональном главке МВД. В минувшую пятницу к следователям обратился дедушка, сообщив о пропаже внука. По словам мужчины, он видел его последний раз в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всячески избегала общения родственников с мальчиком. На допросе фигуранты сознались, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу Крымска убили ребенка, оставив там его тело. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика. По данным полиции, мужчина вывез годовалого ребенка в лес и задушил с согласия матери. "Установлена причастность 27-летней матери ребенка и ее 33-летнего сожителя к убийству малолетнего, которые за несколько дней до обращения дедушки в следственные органы покинули территорию Краснодарского края, их местонахождение было установлено в Московской области… Следователем СК задержанным предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. "в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пара уже заключена под стражу.
https://ria.ru/20250305/mladenets-2003153519.html
https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу

В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу на Кубани в 2020 году

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Подмосковье пару, причастную к убийству годовалого ребенка, которого с позволения матери задушил ее сожитель в лесу на Кубани в 2020 году, поступок они объяснили тяжелым финансовым положением, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю и региональном главке МВД.
В минувшую пятницу к следователям обратился дедушка, сообщив о пропаже внука. По словам мужчины, он видел его последний раз в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всячески избегала общения родственников с мальчиком.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца
5 марта, 11:13
На допросе фигуранты сознались, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу Крымска убили ребенка, оставив там его тело. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика. По данным полиции, мужчина вывез годовалого ребенка в лес и задушил с согласия матери.
"Установлена причастность 27-летней матери ребенка и ее 33-летнего сожителя к убийству малолетнего, которые за несколько дней до обращения дедушки в следственные органы покинули территорию Краснодарского края, их местонахождение было установлено в Московской области… Следователем СК задержанным предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. "в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пара уже заключена под стражу.
Клетка для обвиняемых - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале
19 февраля, 08:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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