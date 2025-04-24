https://ria.ru/20250424/mks-2013080732.html

Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции

Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции - РИА Новости, 24.04.2025

Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции

Орбиту Международной космической станции скорректировали, "приподняв" МКС на 2,1 километра, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:44:00+03:00

2025-04-24T03:44:00+03:00

2025-04-24T03:44:00+03:00

наука

космос - риа наука

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали, "приподняв" МКС на 2,1 километра, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". "Сегодня в 03.08 мск включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 639,7 секунд, выдав импульс величиной 1,22 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила почти 419 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что плановая коррекция орбиты МКС проводится раз в несколько недель для поддержания станции на "рабочей" высоте (около 420 километров), так как в процессе полета она постепенно снижается.

https://ria.ru/20250317/roskosmos-2005582262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос