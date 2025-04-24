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Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции - РИА Новости, 24.04.2025
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Наука
 
03:44 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mks-2013080732.html
Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции
Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции - РИА Новости, 24.04.2025
Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции
Орбиту Международной космической станции скорректировали, "приподняв" МКС на 2,1 километра, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:44:00+03:00
2025-04-24T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали, "приподняв" МКС на 2,1 километра, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". "Сегодня в 03.08 мск включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 639,7 секунд, выдав импульс величиной 1,22 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила почти 419 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что плановая коррекция орбиты МКС проводится раз в несколько недель для поддержания станции на "рабочей" высоте (около 420 километров), так как в процессе полета она постепенно снижается.
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Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос
Орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции

"Роскосмос": орбиту МКС подняли на 2,1 километра в ходе плановой коррекции

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали, "приподняв" МКС на 2,1 километра, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
"Сегодня в 03.08 мск включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 639,7 секунд, выдав импульс величиной 1,22 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила почти 419 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плановая коррекция орбиты МКС проводится раз в несколько недель для поддержания станции на "рабочей" высоте (около 420 километров), так как в процессе полета она постепенно снижается.
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