Times: "коалиция желающих" смягчила намерение отправить войска на Украину
Times: "коалиция желающих" смягчила планы по отправке миротворцев на Украину
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После переговоров в Лондоне европейская "коалиция желающих" пересматривает планы отправить миротворческие силы на Украину, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.
"Кир Стармер и президент Франции Макрон предлагают отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках "коалиции желающих", но, как сообщили Times источники, во время переговоров в Лондоне это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее. Но, по словам военного источника, Лондон не готов отказаться от планов отправить войска на Украину.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.
Глава российского МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД отмечали, что Москва расценивает планы "коалиции желающих" как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.