https://ria.ru/20250424/minzdrav-2013195537.html
Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ
Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ - РИА Новости, 24.04.2025
Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ
Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:22:00+03:00
2025-04-24T14:22:00+03:00
2025-04-24T14:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России запускает проект "Медсанбат", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект посвящен героическому труду медицинских работников, которые в годы войны боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. "Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом", - отметили в Минздраве. На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени. Всего за годы Великой Отечественной войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тысяч врачей и свыше 228 тысяч медсестер, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.
https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html
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общество, россия, день победы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ
Минздрав запустил проект "Медсанбат", посвященный подвигу медиков во время ВОВ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России
запускает проект "Медсанбат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект посвящен героическому труду медицинских работников, которые в годы войны боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. "Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом", - отметили в Минздраве.
На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени.
Всего за годы Великой Отечественной войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тысяч врачей и свыше 228 тысяч медсестер, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.