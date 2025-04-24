https://ria.ru/20250424/minzdrav-2013195537.html

Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ

Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ - РИА Новости, 24.04.2025

Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ

Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:22:00+03:00

2025-04-24T14:22:00+03:00

2025-04-24T14:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

день победы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России запускает проект "Медсанбат", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект посвящен героическому труду медицинских работников, которые в годы войны боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. "Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом", - отметили в Минздраве. На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени. Всего за годы Великой Отечественной войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тысяч врачей и свыше 228 тысяч медсестер, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.

https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html

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общество, россия, день победы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)