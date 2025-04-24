https://ria.ru/20250424/mintsifry-2013147084.html

Шадаев оценил идею запрета мессенджеров для борьбы с мошенниками

Шадаев оценил идею запрета мессенджеров для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 24.04.2025

Шадаев оценил идею запрета мессенджеров для борьбы с мошенниками

Минцифры России не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками, этих целей можно добиться набором регуляторных мер, сообщил глава министерства РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:48:00+03:00

2025-04-24T11:48:00+03:00

2025-04-24T11:48:00+03:00

общество

технологии

россия

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минцифры России не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками, этих целей можно добиться набором регуляторных мер, сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего 2025". "Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс. Понятно, что лишив интернета, мы бы сразу всех запретили. Таких планов нет у нас. Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможности для мошенников по обману", - сказал Шадаев. В конце марта Госдума уже приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству. Им в том числе устанавливается запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, вводится обязательная маркировка звонков от организаций. Кроме того, вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций и обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Тогда же Шадаев заявлял, что Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму.

https://ria.ru/20250402/ekspert-2008788654.html

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общество, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф