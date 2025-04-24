https://ria.ru/20250424/minjust-2013250504.html
Минюст внес Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций
Минюст внес Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций - РИА Новости, 24.04.2025
Минюст внес Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций
Минюст России внес американскую организацию Hope Harbor Society в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:23:00+03:00
2025-04-24T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую организацию Hope Harbor Society в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "221... "Hope Harbor Society" (Общество "Гавань надежды"), США", - говорится в перечне. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society. По данным ГП, данная НПО основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России" и экстремистской организации "УПА" (организация запрещена в России). Кроме того, как отмечали в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.
https://ria.ru/20250410/npo-2010381784.html
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россия, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, США, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минюст внес Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций
Минюст РФ внес НПО Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций