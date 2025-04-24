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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:13:00+03:00
2025-04-24T03:13:00+03:00
2025-04-24T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 0.02 мск. Она продлилась около трех часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250424/opasnost-2013077954.html
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА