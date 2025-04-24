https://ria.ru/20250424/milyaev-2013079234.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:13:00+03:00

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2025-04-24T03:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 0.02 мск. Она продлилась около трех часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250424/opasnost-2013077954.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев