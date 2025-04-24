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Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - РИА Новости, 24.04.2025
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12:04 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mid-2013150373.html
Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - РИА Новости, 24.04.2025
Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:04:00+03:00
2025-04-24T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта. "Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она. Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
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в мире, россия, мария захарова, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН
Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

Захарова: говорить о посредничестве ООН в украинском кризисе было бы странно

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдания штаб-квартиры ООН
Здания штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здания штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта.
"Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она.
Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах
15 апреля, 13:01
 
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