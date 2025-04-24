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Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - РИА Новости, 24.04.2025

Захарова ответила на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:04:00+03:00

2025-04-24T12:04:00+03:00

2025-04-24T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта. "Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она. Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.

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в мире, россия, мария захарова, владимир зеленский, оон