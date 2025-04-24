МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине
Захарова: Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", — сказала она на брифинге.
США поставили Киев перед последним выбором
Вчера, 16:20
Дипломат отметила, что ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам и переговоры в Стамбуле.
Кроме того, недоговороспособность Киева показали слова Зеленского о непризнании Крыма российским, добавила Захарова.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным The Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Накануне президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.