https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html

МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине

МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине

Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:16:00+03:00

2025-04-24T11:16:00+03:00

2025-04-24T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", — сказала она на брифинге.Дипломат отметила, что ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам и переговоры в Стамбуле.Кроме того, недоговороспособность Киева показали слова Зеленского о непризнании Крыма российским, добавила Захарова.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным The Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Накануне президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html

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