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МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 24.04.2025 (обновлено: 12:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html
МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине
МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине
Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:16:00+03:00
2025-04-24T12:42:00+03:00
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
мария захарова
лондон
киев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", — сказала она на брифинге.Дипломат отметила, что ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам и переговоры в Стамбуле.Кроме того, недоговороспособность Киева показали слова Зеленского о непризнании Крыма российским, добавила Захарова.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным The Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Накануне президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, мария захарова, лондон, киев, марко рубио
Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Лондон, Киев, Марко Рубио
МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине

Захарова: Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", — сказала она на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
Вчера, 16:20
Дипломат отметила, что ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам и переговоры в Стамбуле.
Кроме того, недоговороспособность Киева показали слова Зеленского о непризнании Крыма российским, добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Зеленский решил заплатить России побольше
08:00
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным The Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Накануне президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским
08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЛондонКиевМарко Рубио
 
 
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