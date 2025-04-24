Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 24.04.2025 (обновлено: 11:50 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mid-2013132019.html
МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог
МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог - РИА Новости, 24.04.2025
МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог
США следует прекратить шантаж и начать диалог с Китаем на основе уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:01:00+03:00
2025-04-24T11:50:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США следует прекратить шантаж и начать диалог с Китаем на основе уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы. "Эту тарифную войну инициировали США, а позиция Китая последовательная и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать статью Wall Street Journal. По его словам, "если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует отказаться от оказания крайнего давления, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог

Представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США прекратить шантаж и начать диалог

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США следует прекратить шантаж и начать диалог с Китаем на основе уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая
16 апреля, 03:30
"Эту тарифную войну инициировали США, а позиция Китая последовательная и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать статью Wall Street Journal.
По его словам, "если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует отказаться от оказания крайнего давления, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Контейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного
10 апреля, 11:30
 
КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала