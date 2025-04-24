https://ria.ru/20250424/mid-2013132019.html

МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог

МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог - РИА Новости, 24.04.2025

МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог

США следует прекратить шантаж и начать диалог с Китаем на основе уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:01:00+03:00

2025-04-24T11:01:00+03:00

2025-04-24T11:50:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США следует прекратить шантаж и начать диалог с Китаем на основе уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы. "Эту тарифную войну инициировали США, а позиция Китая последовательная и ясна", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать статью Wall Street Journal. По его словам, "если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует отказаться от оказания крайнего давления, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт