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Медведев: МУС не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане - РИА Новости, 24.04.2025
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09:14 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013103220.html
Медведев: МУС не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане
Медведев: МУС не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев: МУС не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане
Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:14:00+03:00
2025-04-24T09:14:00+03:00
сша
афганистан
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
фату бенсуда
международный уголовный суд
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны. "Почему-то" в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу. Так, военнослужащие стран НАТО почти двадцать лет (с 2001 по 2021 годы) вели активные боевые действия на территории Афганистана — государства, которое присоединилось к МУС в 2003 году. Все это время, по сообщениям СМИ, они совершали деяния, которые можно было рассматривать как военные преступления. Однако ни разу Гаагский уголовный суд этого не сделал", - написал Медведев. Он напомнил, что в 2020 году служба прокурора МУС получила возможность начать предварительное расследование, в том числе и военных преступлений, совершенных на территории Афганистана военнослужащими и гражданами США. После этого правительство Соединенных Штатов, которые не участвуют в МУС, очень резко отреагировало на саму возможность привлечения к ответственности их военнослужащих и граждан в международном судебном органе. Второго сентября 2020 года власти США наложили персональные санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуду и служащего канцелярии прокурора МУС Факисо Мочочоко. "В итоге, несмотря на предоставленное ему право начать расследование совершенных в Афганистане военных преступлений и преступлений против человечности, уже новый прокурор МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным — участникам боевых действий в Афганистане", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, после того как вновь пришел к власти, назвал поведение МУС "угрожающим посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов" и подписал исполнительный приказ о введении новых санкций в отношении МУС. "Показательно, что первым лицом, против которого вновь избранный американский лидер ввел санкции, стал прокурор МУС Карим Хан — тот же самый, с чьей подачи Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Исполнительным приказом Трампа Хану, в частности, временно запрещен въезд в США, его имущество, если таковое имеется или окажется на территории США, заморожено", - заметил Медведев.
https://ria.ru/20250301/afganistan-2002395856.html
https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html
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сша, афганистан, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, фату бенсуда, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет, нато, в мире
США, Афганистан, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Фату Бенсуда, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО, В мире
Медведев: МУС не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане

Медведев: МУС еще не предъявил обвинения американцам, воевавшим в Афганистане

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны.
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"Почему-то" в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу. Так, военнослужащие стран НАТО почти двадцать лет (с 2001 по 2021 годы) вели активные боевые действия на территории Афганистана — государства, которое присоединилось к МУС в 2003 году. Все это время, по сообщениям СМИ, они совершали деяния, которые можно было рассматривать как военные преступления. Однако ни разу Гаагский уголовный суд этого не сделал", - написал Медведев.
Он напомнил, что в 2020 году служба прокурора МУС получила возможность начать предварительное расследование, в том числе и военных преступлений, совершенных на территории Афганистана военнослужащими и гражданами США. После этого правительство Соединенных Штатов, которые не участвуют в МУС, очень резко отреагировало на саму возможность привлечения к ответственности их военнослужащих и граждан в международном судебном органе. Второго сентября 2020 года власти США наложили персональные санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуду и служащего канцелярии прокурора МУС Факисо Мочочоко.
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"В итоге, несмотря на предоставленное ему право начать расследование совершенных в Афганистане военных преступлений и преступлений против человечности, уже новый прокурор МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным — участникам боевых действий в Афганистане", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп, после того как вновь пришел к власти, назвал поведение МУС "угрожающим посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов" и подписал исполнительный приказ о введении новых санкций в отношении МУС.
"Показательно, что первым лицом, против которого вновь избранный американский лидер ввел санкции, стал прокурор МУС Карим Хан — тот же самый, с чьей подачи Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Исполнительным приказом Трампа Хану, в частности, временно запрещен въезд в США, его имущество, если таковое имеется или окажется на территории США, заморожено", - заметил Медведев.
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