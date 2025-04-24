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Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции - РИА Новости, 24.04.2025
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08:02 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013094090.html
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции
Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:02:00+03:00
2025-04-24T08:02:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС). "Президент Российской Федерации, будучи действующим главой суверенного государства, пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции... В отсутствие явно выраженного отказа от этого иммунитета юрисдикция международных судебных органов на главу суверенного государства не распространяется", - написал Медведев в статье, которая опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ. Он напомнил, что так как Россия не является участником Римского статута 1998 года, на основе которого создан Международный уголовный суд, Статут Суда не создает для РФ "никаких обязательств". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20250424/mus-2013093708.html
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россия, москва, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Медведев: Путин имеет абсолютный иммунитет от иностранной юрисдикции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС).
"Президент Российской Федерации, будучи действующим главой суверенного государства, пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции... В отсутствие явно выраженного отказа от этого иммунитета юрисдикция международных судебных органов на главу суверенного государства не распространяется", - написал Медведев в статье, которая опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ.
Он напомнил, что так как Россия не является участником Римского статута 1998 года, на основе которого создан Международный уголовный суд, Статут Суда не создает для РФ "никаких обязательств".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев
07:58
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университетВ мире
 
 
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