https://ria.ru/20250424/medvedev-2013094090.html

Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:02:00+03:00

2025-04-24T08:02:00+03:00

2025-04-24T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС). "Президент Российской Федерации, будучи действующим главой суверенного государства, пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции... В отсутствие явно выраженного отказа от этого иммунитета юрисдикция международных судебных органов на главу суверенного государства не распространяется", - написал Медведев в статье, которая опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ. Он напомнил, что так как Россия не является участником Римского статута 1998 года, на основе которого создан Международный уголовный суд, Статут Суда не создает для РФ "никаких обязательств". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

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