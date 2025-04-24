Медведев заявил о риске Третьей мировой войны из-за ордеров МУС
Медведев: ордеры МУС на арест глав государств приводят к росту глобальных рисков
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мир находится на грани Третьей мировой войны, ордеры МУС на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, приводят к росту глобальных рисков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в журнале "Правоведение" СПБГУ статью "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", в которой зампред Совбеза РФ отмечает незаконность деятельности МУС, в частности, в выдаче ордера на арест президента РФ.
"В эпоху, когда международное сообщество разделено по принципиальным признакам и по сути наша планета находится на грани Третьей мировой войны, решение МУС само по себе уже привело к росту глобальных рисков. Ответственность за нарастание такой угрозы для человечества несут и конкретные должностные лица Гаагского уголовного суда", - написал Медведев в статье.
Медведев напомнил, что и до "громкого политического заказа в отношении президента России" суду в Гааге доводилось "выполнять достаточно скользкие поручения своих тайных кукловодов". В частности, Медведев приводит в пример решение МУС поддержать "правовую войну" стран Запада в период государственного переворота на Украине в 2014 году.
"В ход пошел весьма спорный термин "агрессия". Он, кстати, был включен в перечень деяний, подсудных МУС, далеко не сразу, а лишь после многолетних дискуссий", - напоминает Медведев.
Зампред Совбеза подчеркивает, что под давлением США специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса арифметическое большинство государств назвало в документах Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН "агрессией", что в конечном счете привело к решению Гааги о выдаче ордеров на арест президента Российской Федерации и российского уполномоченного по правам ребенка. "С правовой точки зрения этот шаг вновь не выдерживает никакой критики", - пишет Медведев, напомнив, что после госпереворота 2014 года Украине де-факто перестала быть суверенным государством.
"Но главный изъян в международно-правовой позиции западных государств более серьезный: они игнорируют то, что по смыслу Устава ООН установить факт "агрессии" и осуществить действие в отношении акта агрессии вправе только Совет Безопасности ООН, включая совпадающие голоса пяти государств — его постоянных членов", - резюмирует зампред Совбеза РФ.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.