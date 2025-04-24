https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093273.html

МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев

МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025

МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев

Международный уголовный суд (МУС) совершил тяжкие нарушения принципов международного права, показал политическую ангажированность, заявил заместитель... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:53:00+03:00

2025-04-24T07:53:00+03:00

2025-04-24T07:53:00+03:00

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международный уголовный суд

оон

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) совершил тяжкие нарушения принципов международного права, показал политическую ангажированность, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом номере журнала "Правоведение СПбГУ" за 2025 год. В публикации Медведев отметил, что МУС не имеет универсальной юрисдикции, она распространяется лишь на преступления, совершенные на территориях государств-членов или гражданами государств-членов. Кроме этого, как пояснил Медведев, в учредительном документе суда с самого начала содержались и другие положения, которые во многих случаях могли сделать невозможным исполнение его решений. "Как бы то ни было, в 2002 году Статут МУС был ратифицирован необходимым числом государств и 1 июля того же года вступил в силу. В то время обстановка в мире была совсем иной, чем сейчас. Было понятно, что при согласовании текста Римского статута (как любого международного договора) представители более ста государств искали взаимоприемлемые, компромиссные формулировки, стремясь укрепить сотрудничество в этой сфере", - отметил Медведев. По его мнению, страны, которые последовательно выступали за неукоснительное соблюдение Устава ООН, исходили из того, что постепенно противоречия удастся урегулировать с опорой на ключевые принципы международного права, которые заложены в документах ООН, с учетом этого МИД России и было в 2000 году согласовано подписание от имени РФ Римского статута. "Однако впоследствии деятельность Гаагского уголовного суда быстро показала его политическую ангажированность. Тяжкие нарушения общепризнанных принципов международного права совершил и сам МУС", - заявил Медведев. По его словам, именно на таком политико-правовом фоне в 2016 году Россия приняла решение не участвовать в Римском статуте. "В разные годы так же поступили США и некоторые другие страны. С учетом того, что Китай не подписывал Римский статут, три из пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН — в нем не участвуют", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092654.html

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091692.html

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html

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россия, сша, китай, дмитрий медведев, международный уголовный суд, оон, санкт-петербургский государственный университет