Рейтинг@Mail.ru
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093273.html
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев
Международный уголовный суд (МУС) совершил тяжкие нарушения принципов международного права, показал политическую ангажированность, заявил заместитель... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:53:00+03:00
2025-04-24T07:53:00+03:00
россия
сша
китай
дмитрий медведев
международный уголовный суд
оон
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) совершил тяжкие нарушения принципов международного права, показал политическую ангажированность, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом номере журнала "Правоведение СПбГУ" за 2025 год. В публикации Медведев отметил, что МУС не имеет универсальной юрисдикции, она распространяется лишь на преступления, совершенные на территориях государств-членов или гражданами государств-членов. Кроме этого, как пояснил Медведев, в учредительном документе суда с самого начала содержались и другие положения, которые во многих случаях могли сделать невозможным исполнение его решений. "Как бы то ни было, в 2002 году Статут МУС был ратифицирован необходимым числом государств и 1 июля того же года вступил в силу. В то время обстановка в мире была совсем иной, чем сейчас. Было понятно, что при согласовании текста Римского статута (как любого международного договора) представители более ста государств искали взаимоприемлемые, компромиссные формулировки, стремясь укрепить сотрудничество в этой сфере", - отметил Медведев. По его мнению, страны, которые последовательно выступали за неукоснительное соблюдение Устава ООН, исходили из того, что постепенно противоречия удастся урегулировать с опорой на ключевые принципы международного права, которые заложены в документах ООН, с учетом этого МИД России и было в 2000 году согласовано подписание от имени РФ Римского статута. "Однако впоследствии деятельность Гаагского уголовного суда быстро показала его политическую ангажированность. Тяжкие нарушения общепризнанных принципов международного права совершил и сам МУС", - заявил Медведев. По его словам, именно на таком политико-правовом фоне в 2016 году Россия приняла решение не участвовать в Римском статуте. "В разные годы так же поступили США и некоторые другие страны. С учетом того, что Китай не подписывал Римский статут, три из пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН — в нем не участвуют", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092654.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091692.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f29c135072588b3b6bc4e5e88fa0d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, дмитрий медведев, международный уголовный суд, оон, санкт-петербургский государственный университет
Россия, США, Китай, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, ООН, Санкт-Петербургский государственный университет
МУС совершил тяжкие нарушения международного права, заявил Медведев

Медведев: МУС совершил тяжкие нарушения принципов международного права

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) совершил тяжкие нарушения принципов международного права, показал политическую ангажированность, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом номере журнала "Правоведение СПбГУ" за 2025 год.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев констатировал полную несостоятельность МУС
07:48
В публикации Медведев отметил, что МУС не имеет универсальной юрисдикции, она распространяется лишь на преступления, совершенные на территориях государств-членов или гражданами государств-членов. Кроме этого, как пояснил Медведев, в учредительном документе суда с самого начала содержались и другие положения, которые во многих случаях могли сделать невозможным исполнение его решений.
"Как бы то ни было, в 2002 году Статут МУС был ратифицирован необходимым числом государств и 1 июля того же года вступил в силу. В то время обстановка в мире была совсем иной, чем сейчас. Было понятно, что при согласовании текста Римского статута (как любого международного договора) представители более ста государств искали взаимоприемлемые, компромиссные формулировки, стремясь укрепить сотрудничество в этой сфере", - отметил Медведев.
По его мнению, страны, которые последовательно выступали за неукоснительное соблюдение Устава ООН, исходили из того, что постепенно противоречия удастся урегулировать с опорой на ключевые принципы международного права, которые заложены в документах ООН, с учетом этого МИД России и было в 2000 году согласовано подписание от имени РФ Римского статута.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
07:38
"Однако впоследствии деятельность Гаагского уголовного суда быстро показала его политическую ангажированность. Тяжкие нарушения общепризнанных принципов международного права совершил и сам МУС", - заявил Медведев.
По его словам, именно на таком политико-правовом фоне в 2016 году Россия приняла решение не участвовать в Римском статуте.
"В разные годы так же поступили США и некоторые другие страны. С учетом того, что Китай не подписывал Римский статут, три из пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН — в нем не участвуют", - подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда
07:36
 
РоссияСШАКитайДмитрий МедведевМеждународный уголовный судООНСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала