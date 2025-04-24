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Механизм МУС искажает международное право, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
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07:49 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092809.html
Механизм МУС искажает международное право, заявил Медведев
Механизм МУС искажает международное право, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
Механизм МУС искажает международное право, заявил Медведев
Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:49:00+03:00
2025-04-24T07:49:00+03:00
россия
дмитрий медведев
оон
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ. В статье Медведев отмечает, что на Гаагский уголовный суд (МУС) мировая общественность поначалу возлагала серьезные надежды, но уже в момент его создания эта юридическая конструкция выглядела странно. В ее учредительный документ, как пояснил Медведев, были заложены явные противоречия с важнейшими применимыми нормами международного права, прежде всего с Уставом ООН. Зампред Совбеза указал на то, что, согласно Римскому статуту 1998 года, Гаагский уголовный суд может применять общепризнанные принципы международного права, предусмотренные в Уставе ООН, лишь во вторую очередь, после Статута и после документов, принятых Ассамблеей государств-участников Римского статута и самим Гаагским судом. "Таким образом, созданный квазисудебный механизм получил "индульгенцию" в виде права игнорировать Устав ООН и зафиксированные в нем правовые нормы. Фактически подобное искажение соотношения применимого международного права в Римском статуте неприемлемо для всякого суверенного государства, включая и Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Медведев. Кроме того, Медведев добавил, что используемый в Римском статуте термин "общие принципы уголовного права" по сути некорректен, так как не проводит различий между национальным уголовным правом и международным правом, применимым к борьбе с трансграничной преступностью.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092654.html
https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html
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россия, дмитрий медведев, оон, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Дмитрий Медведев, ООН, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
Механизм МУС искажает международное право, заявил Медведев

Медведев: механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Статья Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ.
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В статье Медведев отмечает, что на Гаагский уголовный суд (МУС) мировая общественность поначалу возлагала серьезные надежды, но уже в момент его создания эта юридическая конструкция выглядела странно. В ее учредительный документ, как пояснил Медведев, были заложены явные противоречия с важнейшими применимыми нормами международного права, прежде всего с Уставом ООН. Зампред Совбеза указал на то, что, согласно Римскому статуту 1998 года, Гаагский уголовный суд может применять общепризнанные принципы международного права, предусмотренные в Уставе ООН, лишь во вторую очередь, после Статута и после документов, принятых Ассамблеей государств-участников Римского статута и самим Гаагским судом.
"Таким образом, созданный квазисудебный механизм получил "индульгенцию" в виде права игнорировать Устав ООН и зафиксированные в нем правовые нормы. Фактически подобное искажение соотношения применимого международного права в Римском статуте неприемлемо для всякого суверенного государства, включая и Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, Медведев добавил, что используемый в Римском статуте термин "общие принципы уголовного права" по сути некорректен, так как не проводит различий между национальным уголовным правом и международным правом, применимым к борьбе с трансграничной преступностью.
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РоссияДмитрий МедведевООНМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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