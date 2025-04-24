https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092654.html

Медведев констатировал полную несостоятельность МУС

Медведев констатировал полную несостоятельность МУС - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев констатировал полную несостоятельность МУС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС) в выполнении своей главной задачи и подверг... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:48:00+03:00

2025-04-24T07:48:00+03:00

2025-04-24T07:48:00+03:00

россия

дмитрий медведев

международный уголовный суд

санкт-петербургский государственный университет

нато

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС) в выполнении своей главной задачи и подверг критике его деятельность. Статья Медведева под названием "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ. Эпиграфом к статье выбрано крылатое латинское выражение Quod licet Iovi, non licet bovi ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"), смысл которого заключается в том, что если что-то разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. "Что касается МУС, то к настоящему моменту можно с сожалением констатировать его полную несостоятельность в выполнении своей главной задачи — привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении геноцида, агрессии, военных преступлений и избежавших наказания по национальному законодательству. Именно всех — включая и граждан западных стран и государств — членов НАТО", - написал Медведев. Как следует из аннотации к статье, юридические дефекты учредительного акта МУС — Римского статута, заключающиеся во внутренних противоречиях и противоречиях отдельных его положений Уставу ООН, политическая ангажированность МУС, противоправность практики выдачи им ордеров на арест действующих глав суверенных государств, не являющихся участниками Римского статута, "свидетельствуют о его полной несостоятельности". В связи с этим, полагает Медведев, МУС должен кануть в историю, а его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные российским уголовным правом. По его мнению, отечественным юристам необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС, представлять международно-правовую позицию России в отношении специальной военной операции, украинского конфликта и других злободневных проблем мировому юридическому сообществу, СМИ и гражданам различных государств. Кроме того, с учетом недостатков в деятельности МУС заинтересованные государства могут найти возможность создать другой международный уголовный суд, который будет их лишен. Учредительный договор такого суда должен будет основываться на всех общепризнанных нормах современного международного права, а его юрисдикцию можно будет распространить на преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, а также на акты терроризма, добавил он.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091987.html

https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091847.html

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россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет, нато