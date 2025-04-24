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Медведев предложил создать альтернативу МУС - РИА Новости, 24.04.2025
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07:39 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091847.html
Медведев предложил создать альтернативу МУС
Медведев предложил создать альтернативу МУС - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев предложил создать альтернативу МУС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:39:00+03:00
2025-04-24T07:39:00+03:00
россия
дмитрий медведев
брикс
международный уголовный суд
оон
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС). "Вполне возможным выглядит и проработка на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) концепции создания международно-правового органа, альтернативного Гаагскому уголовному суду. Новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее стремление государств, входящих в это объединение, неукоснительно следовать принципам Устава ООН, включая принципы иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела государств, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ. Он отметил, что есть большие сомнения, что Гаагский уголовный суд в его нынешнем виде и роли предпримет к этому усилия -" поэтому он должен кануть в историю". "Если Гаагскому суду свойственны его неустранимые сегодняшние изъяны, заинтересованные государства найдут возможность создать другой международный уголовный суд, который будет их лишен. Его учредительный договор должен будет основываться на всех общепризнанных нормах современного международного права, включая и нормы об абсолютном иммунитете высших должностных лиц. Его юрисдикцию можно будет распространить на преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, а также на акты терроризма. Такие акты нередко готовятся и совершаются на территории двух и более государств. Международное сотрудничество в рамках создаваемого нового органа получит возможность их пресечь. Хочется верить, что этот новый суд сможет достичь тех целей, которые были продекларированы в Римском статуте МУС, но достичь которых МУС оказался не способен", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091692.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html
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россия, дмитрий медведев, брикс, международный уголовный суд, оон
Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, Международный уголовный суд, ООН
Медведев предложил создать альтернативу МУС

Медведев: альтернативу МУС можно создать в рамках БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС).
"Вполне возможным выглядит и проработка на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) концепции создания международно-правового органа, альтернативного Гаагскому уголовному суду. Новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее стремление государств, входящих в это объединение, неукоснительно следовать принципам Устава ООН, включая принципы иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела государств, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Он отметил, что есть большие сомнения, что Гаагский уголовный суд в его нынешнем виде и роли предпримет к этому усилия -" поэтому он должен кануть в историю".
"Если Гаагскому суду свойственны его неустранимые сегодняшние изъяны, заинтересованные государства найдут возможность создать другой международный уголовный суд, который будет их лишен. Его учредительный договор должен будет основываться на всех общепризнанных нормах современного международного права, включая и нормы об абсолютном иммунитете высших должностных лиц. Его юрисдикцию можно будет распространить на преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, а также на акты терроризма. Такие акты нередко готовятся и совершаются на территории двух и более государств. Международное сотрудничество в рамках создаваемого нового органа получит возможность их пресечь. Хочется верить, что этот новый суд сможет достичь тех целей, которые были продекларированы в Римском статуте МУС, но достичь которых МУС оказался не способен", - резюмировал Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевБРИКСМеждународный уголовный судООН
 
 
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