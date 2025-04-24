Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091692.html
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
Ордеры Международного уголовного суда на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:38:00+03:00
2025-04-24T07:38:00+03:00
россия
сша
китай
дмитрий медведев
владимир путин
оон
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ордеры Международного уголовного суда на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Надо изначально квалифицировать саму выдачу Гаагским уголовным судом ордеров на арест глав суверенных государств как нарушения международного права, прежде всего Устава ООН", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПбГУ. Зампред Совбеза РФ отметил, что, несмотря на возможность различно трактовать статьи Римского статута об иммунитетах для глав государств, преимущественную силу над ними имеет Устав ООН. А согласно принципу суверенного равенства всех членов ООН, главы государств "представляют соответствующие суверенные власти и в силу такого основного источника международного права, как международный обычай, "пользуются иммунитетом от юрисдикции в других государствах, как гражданской, так и уголовной", отметил он. "Посягательство Гаагского трибунала на ограничение суверенитета государства (а применительно к России еще и постоянного члена Совета Безопасности ООН) путем подталкивания к аресту главы этого государства, тем самым препятствования осуществлению его должностных функций, следует квалифицировать и в качестве преступления против международного права", - уточнил Медведев, говоря о незаконности ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза РФ напомнил, что три из пяти постоянных члена Совбеза ООН, Россия, США и Китай, не участвуют в Римском статуте, соответственно, уголовный суд в Гааге не в силах создать какие-либо препятствия этим трем странам. "Чиновники МУС должны сознавать, что, стремясь ограничить деятельность главы суверенного государства - постоянного члена Совета Безопасности, они тем самым пытаются препятствовать нормальному функционированию главного органа ООН, который несет исключительную ответственность за поддержание мира на планете", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, дмитрий медведев, владимир путин, оон, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, США, Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ООН, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права

Медведев: ордеры МУС на арест глав государств нарушают международное право

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ордеры Международного уголовного суда на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Надо изначально квалифицировать саму выдачу Гаагским уголовным судом ордеров на арест глав суверенных государств как нарушения международного права, прежде всего Устава ООН", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПбГУ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда
07:36
Зампред Совбеза РФ отметил, что, несмотря на возможность различно трактовать статьи Римского статута об иммунитетах для глав государств, преимущественную силу над ними имеет Устав ООН. А согласно принципу суверенного равенства всех членов ООН, главы государств "представляют соответствующие суверенные власти и в силу такого основного источника международного права, как международный обычай, "пользуются иммунитетом от юрисдикции в других государствах, как гражданской, так и уголовной", отметил он.
"Посягательство Гаагского трибунала на ограничение суверенитета государства (а применительно к России еще и постоянного члена Совета Безопасности ООН) путем подталкивания к аресту главы этого государства, тем самым препятствования осуществлению его должностных функций, следует квалифицировать и в качестве преступления против международного права", - уточнил Медведев, говоря о незаконности ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что три из пяти постоянных члена Совбеза ООН, Россия, США и Китай, не участвуют в Римском статуте, соответственно, уголовный суд в Гааге не в силах создать какие-либо препятствия этим трем странам.
"Чиновники МУС должны сознавать, что, стремясь ограничить деятельность главы суверенного государства - постоянного члена Совета Безопасности, они тем самым пытаются препятствовать нормальному функционированию главного органа ООН, который несет исключительную ответственность за поддержание мира на планете", - заключил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире
07:34
 
РоссияСШАКитайДмитрий МедведевВладимир ПутинООНМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала