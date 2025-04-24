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Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
Ордеры Международного уголовного суда на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:38:00+03:00
2025-04-24T07:38:00+03:00
2025-04-24T07:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ордеры Международного уголовного суда на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Надо изначально квалифицировать саму выдачу Гаагским уголовным судом ордеров на арест глав суверенных государств как нарушения международного права, прежде всего Устава ООН", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПбГУ. Зампред Совбеза РФ отметил, что, несмотря на возможность различно трактовать статьи Римского статута об иммунитетах для глав государств, преимущественную силу над ними имеет Устав ООН. А согласно принципу суверенного равенства всех членов ООН, главы государств "представляют соответствующие суверенные власти и в силу такого основного источника международного права, как международный обычай, "пользуются иммунитетом от юрисдикции в других государствах, как гражданской, так и уголовной", отметил он. "Посягательство Гаагского трибунала на ограничение суверенитета государства (а применительно к России еще и постоянного члена Совета Безопасности ООН) путем подталкивания к аресту главы этого государства, тем самым препятствования осуществлению его должностных функций, следует квалифицировать и в качестве преступления против международного права", - уточнил Медведев, говоря о незаконности ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза РФ напомнил, что три из пяти постоянных члена Совбеза ООН, Россия, США и Китай, не участвуют в Римском статуте, соответственно, уголовный суд в Гааге не в силах создать какие-либо препятствия этим трем странам. "Чиновники МУС должны сознавать, что, стремясь ограничить деятельность главы суверенного государства - постоянного члена Совета Безопасности, они тем самым пытаются препятствовать нормальному функционированию главного органа ООН, который несет исключительную ответственность за поддержание мира на планете", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html
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Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
Медведев: ордеры МУС на арест глав государств нарушают международное право