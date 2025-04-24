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Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО - РИА Новости, 24.04.2025
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19:48 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medinskiy-2013278151.html
Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО
Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:48:00+03:00
2025-04-24T19:48:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
образование - общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет. "Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев (СВО - ред.), который мы тогда писали еще в июне 23-го года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мединский поручил проработать этот вопрос совместно с членом правления Союза писателей России Олегом Роем, который пообещал предоставить собранные им и его командой материалы о подвигах участников СВО. "Мы даже собрали материалы о подвигах, которые совершались в Великой Отечественной войне и были повторены уже сейчас на СВО. В том числе и два подвига Александра Матросова, которые абсолютно четко были повторены", - отметил Рой.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html
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общество, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), образование - общество
Общество, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Образование - Общество
Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО

Мединский предложил дополнить учебник истории подвигами на СВО за 2024-2025 годы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский
Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет.
"Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев (СВО - ред.), который мы тогда писали еще в июне 23-го года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Мединский поручил проработать этот вопрос совместно с членом правления Союза писателей России Олегом Роем, который пообещал предоставить собранные им и его командой материалы о подвигах участников СВО.
"Мы даже собрали материалы о подвигах, которые совершались в Великой Отечественной войне и были повторены уже сейчас на СВО. В том числе и два подвига Александра Матросова, которые абсолютно четко были повторены", - отметил Рой.
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