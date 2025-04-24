https://ria.ru/20250424/medinskiy-2013278151.html

Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО

Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО - РИА Новости, 24.04.2025

Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:48:00+03:00

2025-04-24T19:48:00+03:00

2025-04-24T19:48:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

образование - общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет. "Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев (СВО - ред.), который мы тогда писали еще в июне 23-го года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мединский поручил проработать этот вопрос совместно с членом правления Союза писателей России Олегом Роем, который пообещал предоставить собранные им и его командой материалы о подвигах участников СВО. "Мы даже собрали материалы о подвигах, которые совершались в Великой Отечественной войне и были повторены уже сейчас на СВО. В том числе и два подвига Александра Матросова, которые абсолютно четко были повторены", - отметил Рой.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html

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общество, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), образование - общество