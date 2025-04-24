Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
17:19 24.04.2025 (обновлено: 18:49 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/matushkin-2013248188.html
Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму
Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму - РИА Новости, 24.04.2025
Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму
Более 200 работ поступило на конкурс детских сочинений о войне в Тамбовскую областную думу, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:19:00+03:00
2025-04-24T18:49:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013268101_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_06583f6141c3f42318f142722836d77a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 200 работ поступило на конкурс детских сочинений о войне в Тамбовскую областную думу, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Старт конкурса детских сочинений "И помнит мир спасенный!" был объявлен в марте, а итоги подведут в мае. "В этом году наша страна отмечает святую дату – 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение, наша молодежь должна помнить о подвиге своих дедов и прадедов. Мы предложили школьникам поучаствовать в конкурсе, рассказать об участниках Великой Отечественной войны, память о которых чтят в их семьях, об их мужественных земляках, о людях, которые приближали Победу", - сказал Матушкин его слова привели в пресс-службе регионального парламента. Председатель отметил, что конкурс важен для духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков, для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. По словам спикера регионального Заксобрания, в областную думу поступило более 200 сочинений от школьников региона. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты Тамбовской областной думы и приглашенные эксперты. Победителей и призеров будут выбирать в нескольких возрастных категориях. "Конкурсная комиссия уже начала свою работу. И могу сказать, что все сочинения очень достойные, дети, безусловно, очень талантливые у нас на Тамбовщине. В торжественной обстановке состоится церемония награждения. Победители и призеры получат памятные подарки", - сказал Матушкин.
https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html
https://ria.ru/20250328/matushkin-2007963027.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013268101_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_102b8e900b801a07ac8f4011ecf66adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму

Евгений Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 200 работ поступило на конкурс детских сочинений о войне в Тамбовскую областную думу, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
Старт конкурса детских сочинений "И помнит мир спасенный!" был объявлен в марте, а итоги подведут в мае.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС
23 апреля, 17:11
"В этом году наша страна отмечает святую дату – 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение, наша молодежь должна помнить о подвиге своих дедов и прадедов. Мы предложили школьникам поучаствовать в конкурсе, рассказать об участниках Великой Отечественной войны, память о которых чтят в их семьях, об их мужественных земляках, о людях, которые приближали Победу", - сказал Матушкин его слова привели в пресс-службе регионального парламента.
Председатель отметил, что конкурс важен для духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков, для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.
По словам спикера регионального Заксобрания, в областную думу поступило более 200 сочинений от школьников региона. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты Тамбовской областной думы и приглашенные эксперты. Победителей и призеров будут выбирать в нескольких возрастных категориях.
"Конкурсная комиссия уже начала свою работу. И могу сказать, что все сочинения очень достойные, дети, безусловно, очень талантливые у нас на Тамбовщине. В торжественной обстановке состоится церемония награждения. Победители и призеры получат памятные подарки", - сказал Матушкин.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области
28 марта, 15:51
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала