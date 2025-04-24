https://ria.ru/20250424/matushkin-2013248188.html

Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму

Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму - РИА Новости, 24.04.2025

Матушкин: более 200 сочинений о войне поступило в Тамбовскую облдуму

Более 200 работ поступило на конкурс детских сочинений о войне в Тамбовскую областную думу, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:19:00+03:00

2025-04-24T17:19:00+03:00

2025-04-24T18:49:00+03:00

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 200 работ поступило на конкурс детских сочинений о войне в Тамбовскую областную думу, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Старт конкурса детских сочинений "И помнит мир спасенный!" был объявлен в марте, а итоги подведут в мае. "В этом году наша страна отмечает святую дату – 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение, наша молодежь должна помнить о подвиге своих дедов и прадедов. Мы предложили школьникам поучаствовать в конкурсе, рассказать об участниках Великой Отечественной войны, память о которых чтят в их семьях, об их мужественных земляках, о людях, которые приближали Победу", - сказал Матушкин его слова привели в пресс-службе регионального парламента. Председатель отметил, что конкурс важен для духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков, для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. По словам спикера регионального Заксобрания, в областную думу поступило более 200 сочинений от школьников региона. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты Тамбовской областной думы и приглашенные эксперты. Победителей и призеров будут выбирать в нескольких возрастных категориях. "Конкурсная комиссия уже начала свою работу. И могу сказать, что все сочинения очень достойные, дети, безусловно, очень талантливые у нас на Тамбовщине. В торжественной обстановке состоится церемония награждения. Победители и призеры получат памятные подарки", - сказал Матушкин.

https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html

https://ria.ru/20250328/matushkin-2007963027.html

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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума