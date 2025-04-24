https://ria.ru/20250424/mask-2013275751.html

Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине

Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:36:00+03:00

2025-04-24T19:36:00+03:00

2025-04-24T19:36:00+03:00

в мире

украина

сша

лондон

илон маск

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X написал, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. "Правда", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост сына американского лидера. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html

украина

сша

лондон

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в мире, украина, сша, лондон, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский