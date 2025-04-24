Рейтинг@Mail.ru
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mask-2013275751.html
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:36:00+03:00
2025-04-24T19:36:00+03:00
в мире
украина
сша
лондон
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X написал, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. "Правда", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост сына американского лидера. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html
украина
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, лондон, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Лондон, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине

Маск согласился с мнением сына Трампа, что Зеленский не хочет мира на Украине

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине.
Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X написал, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине.
"Правда", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост сына американского лидера.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме
28 февраля, 21:23
 
В миреУкраинаСШАЛондонИлон МаскДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала