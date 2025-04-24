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Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:36:00+03:00
2025-04-24T19:36:00+03:00
2025-04-24T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением сына президента США Дональда Трампа-младшего, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X написал, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. "Правда", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост сына американского лидера. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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в мире, украина, сша, лондон, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Лондон, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Маск считает, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Маск согласился с мнением сына Трампа, что Зеленский не хочет мира на Украине