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Слова Маска про Украину негативно влияют на его бизнес-проекты, пишет FT
Слова Маска про Украину негативно влияют на его бизнес-проекты, пишет FT - РИА Новости, 24.04.2025
Слова Маска про Украину негативно влияют на его бизнес-проекты, пишет FT
Политическая деятельность американского предпринимателя Илона Маска и его высказывания в отношении Украины подтолкнули иностранные правительства и корпорации к... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:17:00+03:00
2025-04-24T13:17:00+03:00
2025-04-24T13:32:00+03:00
в мире
украина
илон маск
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Политическая деятельность американского предпринимателя Илона Маска и его высказывания в отношении Украины подтолкнули иностранные правительства и корпорации к поиску альтернатив компаниям миллиардера, пишет газета Financial Times. "Политическая деятельность Маска и его комментарии по поводу Украины, включая нападки на... Владимира Зеленского, подтолкнули иностранные правительства и корпорации к поиску альтернатив предприятиям миллиардера", - говорится в публикации. Ранее Маск заявлял, что Зеленскому следует покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт, и получить там амнистию.
https://ria.ru/20250307/ukraine-2003666493.html
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в мире, украина, илон маск, владимир зеленский
В мире, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский
Слова Маска про Украину негативно влияют на его бизнес-проекты, пишет FT
FT: политика Маска привела к поиску альтернатив компаниям миллиардера