https://ria.ru/20250424/mariupol-2013172861.html

В Мариуполе женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену

В Мариуполе женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 24.04.2025

В Мариуполе женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии жительницу Мариуполя, передававшую украинским спецслужбам информацию о местонахождении российских военных,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:20:00+03:00

2025-04-24T13:20:00+03:00

2025-04-24T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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министерство обороны украины

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии жительницу Мариуполя, передававшую украинским спецслужбам информацию о местонахождении российских военных, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы города Мариуполя Натальи Ворониной. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с июля 2022 по январь 2024 года Воронина передавала своей знакомой, выполнявшей задания главного управления разведки министерства обороны Украины, сведения о местах дислокации отдельных подразделений российских войсковых частей в Новоазовском районе ДНР. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Воронину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250424/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

мариуполь

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донецкая народная республика, мариуполь, россия, министерство обороны украины, происшествия