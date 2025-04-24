https://ria.ru/20250424/maduro-2013077586.html

Мадуро сообщил о начале работы наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле

Мадуро сообщил о начале работы наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле - РИА Новости, 24.04.2025

Мадуро сообщил о начале работы наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале работы на территории страны российской наземной станции системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, отметив, что... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:30:00+03:00

2025-04-24T02:30:00+03:00

2025-04-24T02:30:00+03:00

венесуэла

россия

николас мадуро

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МЕХИКО, 24 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале работы на территории страны российской наземной станции системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, отметив, что она будет способствовать улучшению навигационных услуг. "Объявляю о запуске с этой недели опытной проверки и начала эксплуатации со стороны Венесуэлы станции измерения траектории SS1-S российской системы ГЛОНАСС с целью оптимизации навигационных сервисов на территории страны. Навигационная система ГЛОНАСС, соглашение о которой мы подписали с президентом (России Владимиром) Путиным несколько лет назад, уже установлена и начинает работу на этой неделе", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения. Ранее Венесуэла и Россия договорились о сотрудничестве в сфере космоса, включая использование навигационных систем и развитие научно-исследовательской инфраструктуры. Система ГЛОНАСС — российский сервис глобального спутникового позиционирования.

https://ria.ru/20250314/maduro-2005106140.html

венесуэла

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венесуэла, россия, николас мадуро