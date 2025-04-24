https://ria.ru/20250424/luna-2013090552.html

Китай впервые представил грунт с обратной стороны Луны

Китай впервые представил грунт с обратной стороны Луны - РИА Новости, 24.04.2025

Китай впервые представил грунт с обратной стороны Луны

КНР впервые представила для широкой публики образцы грунта, доставленные с обратной стороны Луны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:21:00+03:00

2025-04-24T07:21:00+03:00

2025-04-24T07:21:00+03:00

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ШАНХАЙ, 24 апр – РИА Новости. КНР впервые представила для широкой публики образцы грунта, доставленные с обратной стороны Луны, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Китае отмечается национальный День космонавтики. Ровно 55 лет назад КНР запустила свой первый космический спутник "Дунфан Хун-1". В 2024 году, спустя чуть более 50 лет со дня запуска "Алеющего Востока", Китай стал первой страной в мире, успешно посадившей аппарат на обратную сторону Луны и доставившей образцы лунного грунта с "темной" части естественного спутника Земли. В рамках Дня космонавтики образцы лунного грунта, собранные в бассейне Южный полюс – Эйткен на обратной стороны Луны аппаратом "Чанъэ-6", были выставлены на обозрение в выставочном центре Shanghai World Expo Center. Также для посетителей были представлены образцы лунного грунта, собранные в ходе миссии "Чанъэ-5" в декабре 2020 года. К реализации первой в истории посадки на обратную сторону Луны КНР приступила в 2019 году. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в существовании которых ученые сомневались. 3 мая 2024 года китайский космический аппарат "Чанъэ-6" был запущен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8", 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли. Зонд "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, вес образцов составил почти два килограмма. Как заявил в среду замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, сегодня Китай успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну, необходимые для миссии аппараты находятся на стадии разработки и испытаний прототипов. К 2030 году планируется осуществить высадку гражданина КНР на поверхность Луны для проведения научных исследований. Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ" по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадку на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.

https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html

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