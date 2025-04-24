"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне
Соскин: встреча в Лондоне стала провалом для Украины
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Накануне британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложили.
"В Лондоне полный провал. Ничего там не отложено, просто все провалилось", — констатировал Соскин.
По мнению эксперта, США больше не будут принимать участие во встречах такого рода и полностью переориентируются на двусторонний диалог с Россией.
Аналитик добавил, что Вашингтон окончательно понял, что на пути мира на Украине стоит только Владимир Зеленский.
В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.