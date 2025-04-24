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"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html
"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне
"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025
"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне
Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:57:00+03:00
2025-04-24T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."В Лондоне полный провал. Ничего там не отложено, просто все провалилось", — констатировал Соскин.По мнению эксперта, США больше не будут принимать участие во встречах такого рода и полностью переориентируются на двусторонний диалог с Россией.Аналитик добавил, что Вашингтон окончательно понял, что на пути мира на Украине стоит только Владимир Зеленский.В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/ssha-2013230332.html
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в мире, великобритания, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Лондон
"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне

Соскин: встреча в Лондоне стала провалом для Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Накануне британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложили.

"В Лондоне полный провал. Ничего там не отложено, просто все провалилось", — констатировал Соскин.
По мнению эксперта, США больше не будут принимать участие во встречах такого рода и полностью переориентируются на двусторонний диалог с Россией.
Аналитик добавил, что Вашингтон окончательно понял, что на пути мира на Украине стоит только Владимир Зеленский.
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В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЛондон
 
 
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