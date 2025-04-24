https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html

"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне

"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

"Полный провал": в Киеве раскрыли, что произошло на переговорах в Лондоне

Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:57:00+03:00

2025-04-24T16:57:00+03:00

2025-04-24T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры в Лондоне стали провалом для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."В Лондоне полный провал. Ничего там не отложено, просто все провалилось", — констатировал Соскин.По мнению эксперта, США больше не будут принимать участие во встречах такого рода и полностью переориентируются на двусторонний диалог с Россией.Аналитик добавил, что Вашингтон окончательно понял, что на пути мира на Украине стоит только Владимир Зеленский.В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/ssha-2013230332.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html

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в мире, великобритания, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, лондон