https://ria.ru/20250424/london-2013153235.html
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД - РИА Новости, 24.04.2025
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:13:00+03:00
2025-04-24T12:13:00+03:00
2025-04-24T12:23:00+03:00
лондон
в мире
цены на нефть
сирия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: министерство внутренних дел, министерство обороны", - сказано в документе.Кроме того, Британия исключила из санкционного списка государственную телерадиовещательную компанию Сирии ORTAS, а также СМИ Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.
https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html
лондон
сирия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, цены на нефть, сирия, великобритания
Лондон, В мире, Цены на нефть, Сирия, Великобритания
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
Британия удалила из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД