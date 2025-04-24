https://ria.ru/20250424/london-2013153235.html

Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД

Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД - РИА Новости, 24.04.2025

Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД

Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:13:00+03:00

2025-04-24T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: министерство внутренних дел, министерство обороны", - сказано в документе.Кроме того, Британия исключила из санкционного списка государственную телерадиовещательную компанию Сирии ORTAS, а также СМИ Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.

https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html

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