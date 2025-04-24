Рейтинг@Mail.ru
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 24.04.2025 (обновлено: 12:23 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/london-2013153235.html
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД - РИА Новости, 24.04.2025
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:13:00+03:00
2025-04-24T12:23:00+03:00
лондон
в мире
цены на нефть
сирия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: министерство внутренних дел, министерство обороны", - сказано в документе.Кроме того, Британия исключила из санкционного списка государственную телерадиовещательную компанию Сирии ORTAS, а также СМИ Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.
https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html
лондон
сирия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, в мире, цены на нефть, сирия, великобритания
Лондон, В мире, Цены на нефть, Сирия, Великобритания
Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД

Британия удалила из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Великобритания исключила из санкционного списка министерство внутренних дел и министерство обороны Сирии, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: министерство внутренних дел, министерство обороны", - сказано в документе.
Кроме того, Британия исключила из санкционного списка государственную телерадиовещательную компанию Сирии ORTAS, а также СМИ Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев, заявили в организации
11 апреля, 23:37
 
ЛондонВ миреЦены на нефтьСирияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала