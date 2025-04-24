https://ria.ru/20250424/london-2013129635.html

Переговоры по Украине в Лондоне были формальностью, считает эксперт

Переговоры по Украине в Лондоне были формальностью, считает эксперт - РИА Новости, 24.04.2025

Переговоры по Украине в Лондоне были формальностью, считает эксперт

Переговоры по Украине в Лондоне были простой формальностью, несмотря на их положительную оценку президентом США Дональдом Трампом, считает научный сотрудник... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:50:00+03:00

2025-04-24T10:50:00+03:00

2025-04-24T10:50:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переговоры по Украине в Лондоне были простой формальностью, несмотря на их положительную оценку президентом США Дональдом Трампом, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американской и украинской сторонам пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. В четверг Трамп, в свою очередь, отметил, что переговоры в Лондоне прошли "хорошо". "То, что состоялось - это формальность: собрались, встретились, пожали друг другу руки и договорились о следующей встрече, несмотря на то, что Трамп сказал, что все замечательно. Все замечательно в том плане, что никакого нового скандала, наверное, не было", - сказал РИА Новости эксперт. По мнению политолога, США все больше вникают в сложность украинского кризиса и понимают, что переговорный процесс тормозит не только киевский режим, для которого это - вопрос выживания, но и страны Европы, рискующие потерять свой авторитет на фоне российских успехов и сближения властей в Москве и Вашингтоне. "Перспективы урегулирования до сих пор остаются гипотетическими. Потенциал есть, но заинтересованные стороны в лице Украины и Европы делают все, чтобы оно не состоялось. Понятно, что для внутриполитической динамики Украины это будет полный крах", - добавил Сокольщик. Как уточнил научный сотрудник, лидеры Евросоюза и Украины могут рассчитывать "пересидеть" Трампа, ожидая возвращения Демократической партии США к власти и возврата руководства в Вашингтоне к прежнему политическому курсу, который проводили Соединенные Штаты до прихода Трампа в Белый дом. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/pushkov-2013089180.html

https://ria.ru/20250423/peregovory-2013059871.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html

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