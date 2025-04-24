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В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
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16:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/lnr-2013234584.html
В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ
В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ
Жительницу ЛНР, укрывавшую у себя в квартире двух военных ВСУ и пытавшуюся переправить их на Украину, будут судить за государственную измену, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:26:00+03:00
2025-04-24T16:26:00+03:00
луганская народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Жительницу ЛНР, укрывавшую у себя в квартире двух военных ВСУ и пытавшуюся переправить их на Украину, будут судить за государственную измену, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Юлии Мосяж. Она обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта 2022 по декабрь 2023 года Мосяж добровольно скрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ. В декабре 2023 года Мосяж по заданию представителя ГУР минобороны Украины обеспечила их средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения на территорию Украины под видом больных, но при попытке покинуть Россию их задержали. Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.
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луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ

В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую в квартире двух военных ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Жительницу ЛНР, укрывавшую у себя в квартире двух военных ВСУ и пытавшуюся переправить их на Украину, будут судить за государственную измену, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Юлии Мосяж. Она обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с марта 2022 по декабрь 2023 года Мосяж добровольно скрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ. В декабре 2023 года Мосяж по заданию представителя ГУР минобороны Украины обеспечила их средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения на территорию Украины под видом больных, но при попытке покинуть Россию их задержали.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.
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