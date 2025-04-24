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Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:31 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/les-2013080234.html
Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят
Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят - РИА Новости, 24.04.2025
Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят
Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, лесопользователи в регионе получат поддержку, заявил в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:31:00+03:00
2025-04-24T03:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, лесопользователи в регионе получат поддержку, заявил в интервью РИА Новости руководитель Рослесхоза Иван Советников. "Как только у нас появится полный доступ, мы проведем обследование этих территорий. Нам сейчас нужно понять этапность, объем средств и сроки. Никаких нет сомнений, что все леса в Курской области будут приведены в полный порядок и восстановлены", - сказал Советников. Он отметил, что в Курской области есть лесопользователи, которые пострадали от боевых действий, поскольку не могли ввести хозяйство на части территории. "Первая задача, какую мы видим для себя, - поддержать наших лесопользователей. Мы сейчас прорабатываем вопрос освободить их от арендной платы на период, пока они не могут пользоваться этим лесом. Следующая задача, более глобальная - привести лес в порядок. Это разминирование, уборка техники, завалов и далее - лесовосстановление, эту задачу мы ставим себе на ближайшие годы", - добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20250321/rosleskhoz-2006356887.html
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общество, курская область, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят

Рослесхоз: пострадавшие от боевых действий леса в Курской области восстановят

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, лесопользователи в регионе получат поддержку, заявил в интервью РИА Новости руководитель Рослесхоза Иван Советников.
"Как только у нас появится полный доступ, мы проведем обследование этих территорий. Нам сейчас нужно понять этапность, объем средств и сроки. Никаких нет сомнений, что все леса в Курской области будут приведены в полный порядок и восстановлены", - сказал Советников.
Он отметил, что в Курской области есть лесопользователи, которые пострадали от боевых действий, поскольку не могли ввести хозяйство на части территории.
"Первая задача, какую мы видим для себя, - поддержать наших лесопользователей. Мы сейчас прорабатываем вопрос освободить их от арендной платы на период, пока они не могут пользоваться этим лесом. Следующая задача, более глобальная - привести лес в порядок. Это разминирование, уборка техники, завалов и далее - лесовосстановление, эту задачу мы ставим себе на ближайшие годы", - добавил глава ведомства.
Сосновый лес - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Рослесхоз рассказал, сколько гектаров леса могут восстановить в 2025 году
21 марта, 05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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