https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html

В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 24.04.2025

В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:42:00+03:00

2025-04-24T12:42:00+03:00

2025-04-24T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат ГД Ольга Занко. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля в Москве. "Хочу обратить внимание, что мы считаем, что не очень, наверное, правильно носить георгиевские ленты на сумках, в виде шнурков на обуви, на антенне автомобиля. Ведь она так быстро придет в негодность. Мы считаем, что лучше носить ее внутри салона автомобиля. А вообще, конечно, самое правильное место для ношения георгиевской ленты здесь, у самого сердца", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка". Занко отметила, что в России принят закон, согласно которому георгиевская лента теперь защищена законодательно - она официально стала символом воинской славы. Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html

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общество, россия, москва, ольга занко, волонтеры победы, госдума рф, совинформбюро, георгиевская ленточка (акция)