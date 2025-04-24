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В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:42 24.04.2025 (обновлено: 12:43 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html
В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку
В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку
Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:42:00+03:00
2025-04-24T12:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
ольга занко
волонтеры победы
госдума рф
совинформбюро
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат ГД Ольга Занко. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля в Москве. "Хочу обратить внимание, что мы считаем, что не очень, наверное, правильно носить георгиевские ленты на сумках, в виде шнурков на обуви, на антенне автомобиля. Ведь она так быстро придет в негодность. Мы считаем, что лучше носить ее внутри салона автомобиля. А вообще, конечно, самое правильное место для ношения георгиевской ленты здесь, у самого сердца", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка". Занко отметила, что в России принят закон, согласно которому георгиевская лента теперь защищена законодательно - она официально стала символом воинской славы. Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html
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общество, россия, москва, ольга занко, волонтеры победы, госдума рф, совинформбюро, георгиевская ленточка (акция)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Ольга Занко, Волонтеры Победы, Госдума РФ, Совинформбюро, Георгиевская ленточка (акция)
В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

Депутат Занко: георгиевскую ленточку правильно носить у сердца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат ГД Ольга Занко.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля в Москве.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Георгиевские ленточки раздадут на восьми тысячах точках в России и мире
12:36
"Хочу обратить внимание, что мы считаем, что не очень, наверное, правильно носить георгиевские ленты на сумках, в виде шнурков на обуви, на антенне автомобиля. Ведь она так быстро придет в негодность. Мы считаем, что лучше носить ее внутри салона автомобиля. А вообще, конечно, самое правильное место для ношения георгиевской ленты здесь, у самого сердца", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".
Занко отметила, что в России принят закон, согласно которому георгиевская лента теперь защищена законодательно - она официально стала символом воинской славы.
Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом.
Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Обращение Маргариты Симоньян к участникам акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"
11:34
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваОльга ЗанкоВолонтеры ПобедыГосдума РФСовинформбюроГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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